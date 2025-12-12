Холостяк 14 сезон 9 выпуск: комната ярости, свадебный салон и знакомство с родителями девушек

В эту пятницу сезон сделает резкий поворот: Тарас Цымбалюк увидит семьи тех, с кем может создать общее будущее.

Но перед встречами, которые могут решить судьбу отношений, его будут ждать самые чувственные, смелые и откровенные свидания сезона.

Впервые вопрос: Вижу ли я нас вместе? — прозвучит не в сердце, а вслух. Как всё произойдёт?

Смотри 9 выпуск 14 сезона Холостяка — самого популярного и самого романтичного проекта национального телевидения — в эфире канала СТБ сегодня, 12 декабря, в 19:00.

Холостяк 14: что будет в 9 выпуске от 12 декабря 2025

На этот раз первые свидания покажут, что девушки скрывают в самых дальних уголках своей души. И каждая даст выход эмоциям в своём собственном месте силы или гнева — там, где кружится голова от азарта или романтически замирает сердце.

Одна из девушек превратит первое свидание с Холостяком во взрыв эмоций — и в первую очередь ярости!

Комната, где можно трощить посуду о стены, станет местом, где наконец разрешено говорить то, что долго держали внутри.

Удалось ли им разбить вместе не только тарелки, но и собственные обиды и страхи? А главное — что окажется сложнее: быть честными или бить посуду?

Другая девушка откроет Тарасу Цымбалюку свой потайной уголок, куда она убегает, когда мир становится слишком громким. Дерево, которое стало для неё местом силы.

Вместе с Тарасом они посадят новое дерево. Возможно — будущий приют от бурь для кого-то другого. Но есть ли в этом будущем место для самого Холостяка?

Третье свидание обещает неожиданный поворот: нежность в турбо-режиме. Картинг, смех, ветер в лицо, вызовы без тормозов.

Но не потеряются ли настоящие чувства между быстрыми поворотами? И правильную ли тактику выбрала девушка, если на больших скоростях времени для откровенности остаётся совсем мало.

И наконец, ещё одна героиня откроет Холостяку то, что считает священным: мир свадеб и историй, которые она проживает вместе с парой. Там, где за красивыми салфетками часто скрываются маленькие катастрофы, о которых знает только её команда.

Она покажет Тарасу Цымбалюку часть своей жизни, которая не для посторонних. А в финале — вручит приглашение, которое поразит Холостяка.

Чьи родители примут Тараса Цымбалюка с открытыми объятиями, а кто — с настороженностью? Узнай уже в эту пятницу, 12 декабря в 19:00 на СТБ — смотри 9 выпуск 14 сезона Холостяка.

Источник фото: СТБ.

