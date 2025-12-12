Холостяк 14 сезон 9 випуск: кімната люті, весільний салон і знайомство з батьками дівчат

Цієї п’ятниці сезон зробить різкий поворот: Тарас Цимбалюк побачить родини тих, з ким може створити спільне майбутнє.

Але перед зустрічами, які можуть вирішити долю стосунків, його чекатимуть найбільш чуттєві, сміливі та відверті побачення сезону.

Вперше питання: Чи бачу я нас разом? — зазвучить не в серці, а вголос. Як усе відбудеться?

Дивись 9 випуск 14 сезону Холостяка — найпопулярнішого і самого романтичного проєкту національного телебачення — в ефірі каналу СТБ сьогодні, 12 грудня, о 19.00.

Холостяк 14: що буде у 9 випуску від 12 грудня 2025

Цього разу перші побачення покажуть, що дівчата приховують в найвіддаленіших куточках своєї душі. І кожна знайде вихід емоціям у власному місці сили чи гніву, там, де паморочиться голова від азарту чи романтично завмирає серце.

Одна з дівчин перетворить перше побачення з Холостяком на вибух емоцій — і в першу чергу люті!

Кімната, де можна трощити посуд об стіни, стане місцем, де нарешті дозволено говорити те, що довго ковтали.

Чи вдасться їм розбити разом не лише тарілки, але й власні образи та страхи? А головне — що виявиться складнішим: бути чесними чи бити кераміку?

Інша дівчина відкриє Тарасу Цимбалюку свій потаємний куточок, куди вона тікає, коли світ стає надто гучним. Дерево, яке стало для неї місцем сили.

Разом із Тарасом вони посадять нове дерево. Можливо — майбутній прихисток від бур для когось іншого. Але чи є в цьому майбутньому місце для самого Холостяка?

Третє побачення обіцяє несподіваний поворот: ніжність у турбо-режимі. Картинг, сміх, вітер у обличчя, виклики без гальм.

Та чи не загубляться справжні почуття між швидкими поворотами? І чи правильну тактику обрала дівчина, якщо на великих швидкостях часу на відвертість лишається зовсім небагато.

І нарешті іще одна героїня відкриє Холостяку те, що вважає святим: світ весіль та історій, які проживає разом із парою. Там, де за красивими серветками часто ховаються маленькі катастрофи, про які знає тільки її команда.

Вона покаже Тарасу Цимбалюку частину свого життя, яка не для сторонніх. А в фіналі — вручить запрошення, що вразить Холостяка.

Чиї батьки приймуть Тараса Цимбалюка з відкритими обіймами, а хто — з насторогою? Дізнайся уже цієї п’ятниці, 12 грудня о 19:00 на СТБ – дивись 9 випуск 14 сезону Холостяка.

Джерело фото: СТБ.

