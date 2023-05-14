Борьба голосом и номерами завершена! Смотри финальные результаты Евровидения 2023 года для всех стран

В Ливерпуле завершился финал Евровидения 2023 года. Победила представительница Швеции Loreen с песней Tattoo. А как выглядят финальные результаты песенного конкурса для других стран, смотри в материале.

Кто и какое место занял на Евровидении-2023

Что ж, вышло все не совсем так, как прогнозировали букмекеры, поскольку Евровидение всегда любит неожиданные голосования. Хотя относительно победительницы прогнозы были сверхвысоки и сбылись. А остальные участники по результатам голосования жюри и зрителей выглядят следующим образом:

Швеция: Loreen — Tattoo; Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha; Израиль: Noa Kirel — Unicorn; Италия: Marco Mengoni — Due vite; Норвегия: Alessandra — Queen of Kings; Украина: TVORCHI — Heart Of Steel; Бельгия: Gustaph — Because Of You; Эстония: Alika — Bridges; Австралия: Voyager — Promise; Чехия: Vesna — My Sister’s Crown; Литва: Monika Linkyte — Stay; Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart; Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!; Армения: Brunette — Future Lover; Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?; Франция: La Zarra — Évidemment; Испания: Blanca Paloma — Eaea; Молдова: Паша Парфени — Soarele si Luna; Польша: Blanka — Solo; Швейцария: Remo Forrer — Watergun; Словения: Joker Out — Carpe Diem; Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje; Португалия: Mimicat — Ai Coraçao; Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava; Великобритания: Mae Muller — I Wrote A Song; Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter.

А если ты еще не видела (-в), держи выступление Tvorchi на Евровидении 2023 года.

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