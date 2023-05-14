Шоу-биз

Борьба голосом и номерами завершена! Смотри финальные результаты Евровидения 2023 года для всех стран

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 14 мая 2023, 10:46
Кто и какое место занял на Евровидении-2023
Фото: Getty Images

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