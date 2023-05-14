Борьба голосом и номерами завершена! Смотри финальные результаты Евровидения 2023 года для всех стран

В Ливерпуле завершился финал Евровидения 2023 года. Победила представительница Швеции Loreen с песней Tattoo. А как выглядят финальные результаты песенного конкурса для других стран, смотри в материале.
Что ж, вышло все не совсем так, как прогнозировали букмекеры, поскольку Евровидение всегда любит неожиданные голосования. Хотя относительно победительницы прогнозы были сверхвысоки и сбылись. А остальные участники по результатам голосования жюри и зрителей выглядят следующим образом:
А если ты еще не видела (-в), держи выступление Tvorchi на Евровидении 2023 года.
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