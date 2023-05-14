Боротьба голосом і номерами завершена! Дивись фінальні результати Євробачення 2023 для всіх країн

У Ліверпулі завершився фінал Євробачення 2023. Перемогла представниця Швеції Loreen з піснею Tattoo. А як виглядають фінальні результати пісенного конкурсу для інших країн — дивись у матеріалі.

Хто та яке місце зайняв на Євробаченні-2023

Що ж, вийшло все не зовсім так, як прогнозували букмекери, оскільки Євробачення завжди любить несподівані голосування. Хоча щодо переможниці прогнози були надвисокі й вони справдились. А решта учасників за результатами голосування журі та глядачів виглядає наступним чином:

Швеція: Loreen — Tattoo; Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha; Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn; Італія: Marco Mengoni — Due vite; Норвегія: Alessandra — Queen of Kings; Україна: TVORCHI — Heart Of Steel; Бельгія: Gustaph — Because Of You; Естонія: Alika — Bridges; Австралія: Voyager — Promise; Чехія: Vesna — My Sister’s Crown; Литва: Monika Linkyte — Stay; Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart; Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!; Вірменія: Brunette — Future Lover; Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?; Франція: La Zarra — Évidemment; Іспанія: Blanca Paloma — Eaea; Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna; Польща: Blanka — Solo; Швейцарія: Remo Forrer — Watergun; Словенія: Joker Out — Carpe Diem; Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje; Португалія: Mimicat — Ai Coraçao; Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava; Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song; Німеччина: Lord Of The Lost — Blood & Glitter.

А якщо ти ще не бачила (-в), тримай виступ Tvorchi на Євробаченні 2023.

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