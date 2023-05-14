Боротьба голосом і номерами завершена! Дивись фінальні результати Євробачення 2023 для всіх країн

У Ліверпулі завершився фінал Євробачення 2023. Перемогла представниця Швеції Loreen з піснею Tattoo. А як виглядають фінальні результати пісенного конкурсу для інших країн — дивись у матеріалі.
Що ж, вийшло все не зовсім так, як прогнозували букмекери, оскільки Євробачення завжди любить несподівані голосування. Хоча щодо переможниці прогнози були надвисокі й вони справдились. А решта учасників за результатами голосування журі та глядачів виглядає наступним чином:
А якщо ти ще не бачила (-в), тримай виступ Tvorchi на Євробаченні 2023.
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