Стараешься изо всех сил, но черный фартук догоняет! Как прошел пятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Украинские кулинары точно могут удивить и вкусно накормить! Наша кухня — особенная и известная на весь мир, украинский борщ стал частью нематериального наследия ЮНЕСКО. Наши народные блюда вкусные и знаменитые, в частности, потому, что украинские шеф-повара могут приготовить блюда при любых условиях.

В раскрытии новых кулинарных талантов помогает МастерШеф Профессионалы-4. Не один талантливый повар вырос в стенах проекта. Какие только блюда здесь не готовили: от чудес молекулярной кухни до самых больших по размерам.

В четвертом сезоне МастерШеф Профессионалы судьи проекта продолжают удивлять участников заданиями. Конкурсы направлены на то, чтобы научить кулинаров работать как в команде, так и самостоятельно.

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Каждый раз участники проекта борются за титул лучшего из лучших и звание победителя МастерШеф Профессионалы-4. Однако не всем удается выполнить сверхсложные задачи. Кто-то плохо выполняет работу в команде, не справляется с капитанством, а кто-то делает собственные ошибки. Результат один — черный фартук.

В битве черных фартуков кулинары могут продемонстрировать способность мыслить в стрессовых ситуациях, свои умения, навыки и креатив. Однако кухня МастерШеф подвластна не всем. Теперь участников МастерШеф Профессионалы в четвертом сезоне осталось 17. Читай, кто покинул шоу МастерШеф Профессионалы в пятом выпуске.

Кто покинул проект МастерШеф Профессионалы-4 в пятом выпуске

Проект МастерШеф Профессионалы-4 в пятом выпуске покинул Юрий Крыжановский.

Ощутить себя настоящим МастерШефом можно дома, готовя простые, но вкусные блюда. Ранее мы рассказывали рецепт запеченных яблок от Эктора Хименеса-Браво, который покорит твое сердце.

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