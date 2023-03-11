Стараєшся з усіх сил, але чорний фартух наздоганяє! Як минув п’ятий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Українські кулінари точно можуть здивувати та смачно нагодувати! Наша кухня — особлива та відома на весь світ, український борщ став частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Наші народні страви смачні та знамениті, зокрема, через те, що українські шеф-кухарі можуть приготувати їх за будь-яких умов.

У розкритті нових кулінарних талантів допомагає МастерШеф Професіонали-4. Не один талановитий кухар виріс у стінах проекту. Які тільки страви тут не готували: від див молекулярної кухні до найбільших за розмірами!

У четвертому сезоні МастерШеф Професіонали судді проекту продовжують дивувати учасників завданнями. Конкурси спрямовані на те, щоб навчити кулінарів працювати як у команді, так і самостійно.

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Щоразу учасники проекту борються за титул кращого з кращих та звання переможця МастерШеф Професіонали-4. Однак не усім вдається виконати надскладні завдання. Хтось погано виконує роботу в команді, не справляється з капітанством, а хтось робить власні помилки. Результат один — чорний фартух.

У битві чорних фартухів кулінари мають змогу продемонструвати здатність мислити у стресових ситуаціях, свої вміння, навички та креатив. Однак кухня МастерШеф підвладна не всім. Тепер учасників МастерШеф Професіонали у четвертому сезоні залишилося 17. Читай, хто покинув шоу МастерШеф Професіонали у п’ятому випуску.

Хто покинув проект МастерШеф Професіонали-4 у п’ятому випуску

Проект МастерШеф Професіонали-4 у п’ятому випуску покинув Юра Крижановський.

Відчути себе справжнім МастерШефом можна вдома, готуючи прості, але смачні страви. Раніше ми розповідали рецепт запечених яблук від Ектора Хіменеса-Браво, який підкорить твоє серце.

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