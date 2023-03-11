Шоу-біз

Стараєшся з усіх сил, але чорний фартух наздоганяє! Як минув п’ятий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Березня 2023, 22:25
Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у п’ятому випуску від 11.03.23
Фото: Instagram, СТБ

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