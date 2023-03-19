Шоу-биз

Норвегия на Евровидении-2023: что известно о представительнице страны Алессандре Меле и ее песне

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 марта 2023, 20:30
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Фото: Instagram

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