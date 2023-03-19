Норвегия на Евровидении-2023: что известно о представительнице страны Алессандре Меле и ее песне

В мае в Ливерпуле состоится песенный конкурс Евровидение. Украину на Евровидении-2023 будут представлять Tvorchi, потому что они выиграли Нацотбор. Но с кем им придется сражаться? Мы расскажем, кто будет представлять Норвегию на Евровидении.

Кто будет представлять Норвегию на Евровидении-2023

20-летняя певица Алессандра Меле будет представлять Норвегию на Евровидении в 2023 году с песней Queen of Kings. Девушка выиграла конкурс Melodi Grand Prix Норвегии с этой композицией, потому получила право представлять страну на песенном конкурсе в Европе.

Что известно об Алессандре Меле

Алессандра Меле — норвежско-итальянская художница и автор песен. Большую часть своей жизни она провела в Италии. Два года назад переехала в Норвегию, потому что хотела стать ближе к своей норвежской семье и развить свое увлечение музыкой.

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Музыка девушке нравилась с детства. В маленьком возрасте она уже пела и танцевала вместе с мамой на кухне во время приготовления пищи. А в шесть лет приняла участие в первом песенном конкурсе. Тогда она одержала победу с песней ABBA — Dancing Queen. А в 12 лет она выиграла музыкальный конкурс VB Factor.

Алессандра признается, что любит быть на сцене. Певица чувствует, что это место, где она может быть собой.

— Я до сих пор не могу в это поверить. Я так благодарна за все: за любовь и поддержку, за веру в песню и меня, — сказала после победы на норвежском Нацотборе Алессандра.

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Alessandra — Queen Of Kings: о чем песня

Песня исполнительницы из Норвегии Alessandra — Queen of Kings рассказывает о том, как женщине отважиться быть собой и стать сильнее после трудных периодов жизни.

В припеве говорится:

Она — королева королей, бежит быстро, побеждая ветер.

Ничто в этом мире не может остановить ее расправить крылья.

Она — королева королей, разбила свою клетку, выбросила ключи.

Она будет воином северных и южных морей.

В этой песне говорится о силе женщины и о том, что она может достичь всего, чего пожелает.

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