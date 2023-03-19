Норвегія на Євробаченні-2023: що відомо про представницю країни Алессандру Меле та її пісню

У травні в Ліверпулі відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Україну на Євробаченні-2023 представлятимуть Tvorchi, адже вони виграли Нацвідбір. Але з ким їм доведеться змагатися? Ми розкажемо, хто представлятиме Норвегію на Євробаченні.

Хто представлятиме Норвегію на Євробаченні-2023

20-річна співачка Алессандра Меле представлятиме Норвегію на Євробаченні у 2023 році з піснею Queen of Kings. Дівчина виграла конкурс Melodi Grand Prix Норвегії з цією композицією, тому отримала право представляти країну на пісенному конкурсі в Європі.

Що відомо про Алессандру Меле

Алессандра Меле — норвезько-італійська художниця та авторка пісень. Більшу частину свого життя вона провела Італії. Два роки тому переїхала до Норвегії, бо хотіла стати ближче до своєї норвезької родини та розвинути захоплення музикою.

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Музика дівчині подобалася з дитинства. У малому віці вона вже співала та танцювала разом з мамою на кухні під час приготування їжі. А у шість років взяла участь у першому пісенному конкурсі. Тоді вона здобула перемогу з піснею ABBA — Dancing Queen. А у 12 років вона виграла музичний конкурс VB Factor.

Алессандра зізнається, що любить бути на сцені. Співачка відчуває, що це місце, де вона може бути собою.

— Я досі не можу в це повірити. Я така вдячна за все: за любов і підтримку, за віру в пісню і мене, — сказала після перемоги на норвезькому Нацвідборі Алессандра.

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Alessandra — Queen Of Kings: про що пісня

Пісня виконавиці з Норвегії Alessandra — Queen of Kings розповідає про те, як жінці наважитися бути собою та стати сильнішою після важких періодів життя.

У приспіві говориться:

Вона — королева королів, біжить швидко, перемагаючи вітер.

Ніщо в цьому світі не може зупинити її розправити крила.

Вона — королева королів, розбила свою клітку, викинула ключі.

Вона буде воїном північних і південних морів.

У цій пісні йдеться про силу жінку і те, що вона може досягти усього, чого забажає.

Раніше ми розповідали, коли Євробачення-2023: дати та розклад конкурсу.

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