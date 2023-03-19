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Норвегія на Євробаченні-2023: що відомо про представницю країни Алессандру Меле та її пісню

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Березня 2023, 20:30
Хто представить Норвегію на Євробаченні-2023: що відомо про учасницю
Фото: Instagram

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