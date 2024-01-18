Мы не половинки! Марина Боржемская об “одиночестве” и стереотипах о построении отношений

В украинском обществе до сих пор остаются определенные привычки с прошлых времен, которые вызывают смешанные ощущения. Например, постоянные вопросы об отношениях и непонимание, почему молодые люди не спешат создавать новые семьи. С таким же непониманием столкнулась и Марина Боржемская.

Известный фитнес-тренер поделилась в соцсетях, что довольно часто получает вопрос, почему такая красивая женщина до сих пор может быть сама.

Марина Боржемская пишет, что категорически против утверждения, что лучше быть с кем-то в отношениях, чем оставаться в одиночестве.

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Также женщина делится, что не любит, когда своего партнера человек называет половинкой.

Мы не половинки. Мы целостные умные и хорошие личности. Нам не нужна другая “половинка”, чтобы чувствовать себя целым человеком.

По мнению тренера, только когда человеку комфортно проводить время наедине и он знает, чем может заняться, не нуждается еще в ком-то, чтобы чувствовать себя самодостаточным, только тогда он может встретить партнера, с кем будет хорошо и уютно.

Поэтому для этого нужно иметь собственную наполненную жизнь, а также чтобы другой человек тоже имел свои увлечения. Тогда решение быть вместе не будет отменять существование других сфер жизни как работа, хобби, друзья, работа, дети.

Это решение не должно перечеркивать ваши прошлые жизни. Вы просто объединяетесь, чтобы идти рядом и проживать эту жизнь вместе.

Кроме того, говорит Марина Боржемская, для нее важно, чтобы человек рядом мог разделить жизнь не только с ней, но и принял ее детей как часть семьи.

У меня есть дети, которые, глядя на меня, так же будут строить свои будущие отношения с партнером и переживать все происходящее в моей жизни.

Поэтому фитнес-тренер и не позволяет себе краткосрочные отношения, а стремится, чтобы рядом был мужчина, с которым сможет прожить немало счастливых моментов в будущем. А вот есть ли такой особенный человек в жизни женщины — она решила оставить в тайне.

А если у тебя уже есть любимый человек рядом, тогда читай, как укрепить отношения с партнером и что их разрушает.

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