Ми не половинки! Марина Боржемська про “самотність” та стереотипи щодо побудови стосунків

В українському суспільстві й досі лишаються певні звички з минулих часів, від яких тепер з’являються дивні відчуття. Наприклад, постійні питання про стосунки та нерозуміння, чому ж молоді люди не поспішають створювати нові родини. З таким самим нерозумінням стикнулась і Марина Боржемська.

Відома фітнес-тренерка поділилась у соцмережах, що досить часто отримує питання, чому така красива жінка й досі може бути сама.

Марина Боржемська пише, що категорично проти твердження, що краще бути хоча б з кимось у стосунках, аніж лишатися на самоті.

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Також жінка ділиться, що не любить, коли свого партнера/партнерку людина називає половинкою.

Ми не половинки. Ми цілі розумні та гарні особистості. Нам не потрібна інша “половинка”, щоб відчувати себе цілою людиною.

На думку тренерки, лише коли людині комфортно проводити час наодинці й вона знає, чим може зайнятися, не потребує ще когось, щоб почуватися самодостатньою, тільки тоді вона може зустріти партнера/партнерку, з ким буде добре та затишно.

Тому для цього потрібно мати власне наповнене життя, а також, щоб інша людина теж мала свої захоплення. Тоді рішення бути разом не скасовуватиме існування інших сфер життя, таких як робота, хобі, друзі, робота, діти.

Це рішення не має перекреслювати ваші минулі життя. Ви просто об’єднуєтеся, щоб йти поруч та проживати це життя разом.

Крім того, говорить Марина Боржемська, для неї важливо, щоб людина поруч могла розділити життя не лише з нею, але й прийняла її дітей як частину родини.

У мене є діти, які, дивлячись на мене, так само будуть будувати свої майбутні стосунки з партнером та переживати все те, що відбувається у моєму житті.

Тому фітнес-тренерка й не дозволяє собі короткострокові стосунки, а прагне мати поряд чоловіка, з яким зможе прожити чимало щасливих моментів у майбутньому. А ось чи є така особлива людина в житті жінки — вона вирішила залишити в таємниці.

А якщо ти вже маєш кохану людину поруч, тоді читай, як зміцнити стосунки з партнером та що їх руйнує.

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