От “королевы любви” к женщине на перекрестке судьбы: неожиданные факты об актрисе Зоряне Марченко

Украинская актриса Зоряна Марченко, известная своими ролями в кино и сериалах, продолжает удивлять зрителей не только талантом, но и личной жизнью. От роста в актерской семье до сложных выборов в отношениях и поддержки дочери в ее желании изменить имя — жизнь Зоряна полна неожиданных поворотов.

В преддверии премьеры шпионского детектива “Митець” на ICTV2, где актриса играет жену главного героя, читай в материале интересные факты из ее биографии.

Детство за кулисами: актерская судьба с рождения

Зоряна Марченко родилась в актерской семье в Каменском. Ее мать, Лилия Марченко, была ведущей актрисой местного музыкально-драматического театра, а отец работал заместителем директора.

С детства девочка была окружена атмосферой театра: гримерками, костюмами и сценической пылью. Она участвовала в школьных концертах, танцевала, училась играть на фортепиано и посещала театральную студию.

Видимо, у меня просто не было выбора, кем быть. Я или должна была петь, или играть

, — признается актриса. Зоряна мечтала выйти на сцену как самостоятельная звезда, а не просто как дочь актрисы.

Мама отдала Зоряну в музыкальную школу, где семь лет училась играть на фортепиано на старинном чешском инструменте Scholze, который семья хранит до сих пор. Хотя преподаватель театрального университета когда-то заявил, что на курсе поют только две девочки, и Зоряны среди них нет, актриса не потеряла любовь к музыке.

Два брака и новая любовь: путь к настоящему счастью

Личная жизнь Зоряны Марченко была непростой. Первый брак с актером Алексеем Тритенко длился недолго — супруги быстро поняли, что их интересы и увлечения слишком разные, и они разошлись.

Второй брак с российским актером Александром Ведменским тоже не сложился, хотя у них родилась дочь. Собрав деньги на билет, Зоряна с ребенком вернулась в Украину. После начала полномасштабного вторжения бывший супруг предлагал возобновить отношения, но актриса категорически отказалась. Он лишь помог, отправив их к своей матери в Нидерланды на два месяца, после чего Зоряна с дочерью вернулись в Киев.

Сегодня рядом с актрисой мужчина, работающий на съемочной площадке, но не являющийся актером.

Эта другая любовь — без сцены, без ролей, просто жизнь.

Поддержка дочери: от Агафьи до Агаты

9-летнюю дочь Зоряны зовут Агафья, но девочка просит называть ее Агатой, потому что не хочет иметь русское имя и планирует официально изменить его при получении паспорта. Актриса полностью поддерживает этот выбор, ведь сама когда-то сменила вторую букву в своем имени — сначала она была записана как Заряна.

Новая роль в “Митці”: судьба украинских женщин на экране

В шпионском детективе Митець, премьера которого состоится 3 ноября на телеканале ICTV2, Зоряна Марченко играет современную женщину Анастасию — жену главного героя Дмитрия Скорика. Ее персонаж стоит перед тяжелым выбором между опасной жизнью в Украине и спокойным существованием за границей.

В сериале героиня имеет непростые отношения с мужчиной, полные старых обид и проблем. Узнав, что Дмитрий жив, она возвращается, и зрителям придется увидеть, удастся ли супругам преодолеть противоречия и найти общий язык.

Зоряна Марченко — актриса, которая не боится перемен и всегда остается верна себе. Ее история вдохновляет на то, что даже после потерь и переездов можно обрести новое счастье и продолжить творческий путь.

