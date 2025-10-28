Від “королеви кохання” до жінки на перехресті долі: несподівані факти про акторку Зоряну Марченко

Українська акторка Зоряна Марченко, відома своїми ролями в кіно та серіалах, продовжує дивувати глядачів не лише талантом, а й особистим життям. Від зростання в акторській родині до складних виборів у стосунках і підтримки доньки в її бажанні змінити ім’я — життя Зоряни сповнене несподіваних поворотів.

Напередодні прем’єри шпигунського детективу Митець на ICTV2, де акторка грає дружину головного героя, читай у матеріалі цікаві факти з її біографії.

Дитинство за кулісами: акторська доля з народження

Зоряна Марченко народилася в акторській родині в Кам’янському. Її мати, Лілія Марченко, була провідною акторкою місцевого музично-драматичного театру, а батько працював заступником директора.

З дитинства дівчинка була оточена атмосферою театру: гримерками, костюмами та сценічним пилом. Вона брала участь у шкільних концертах, танцювала, вчилася грати на фортепіано та відвідувала театральну студію.

Мабуть, у мене просто не було вибору, ким бути. Я або мала співати, або грати

, — зізнається акторка. Зоряна мріяла вийти на сцену як самостійна зірка, а не просто як донька акторки.

Мама віддала Зоряну до музичної школи, де вона сім років вчилася грати на фортепіано на старовинному чеському інструменті Scholze, який родина зберігає досі. Хоча викладач театрального університету колись заявив, що на курсі співають лише дві дівчинки, і Зоряни серед них немає, акторка не втратила любов до музики.

Два шлюби та нове кохання: шлях до справжнього щастя

Особисте життя Зоряни Марченко було непростим. Перший шлюб з актором Олексієм Тритенком тривав недовго — подружжя швидко зрозуміло, що їхні інтереси та захоплення надто різні, і вони розійшлися.

Другий шлюб з російським актором Олександром Ведменським також не склався, хоча в них народилася донька. Зібравши гроші на квиток, Зоряна з дитиною повернулася в Україну. Після початку повномасштабного вторгнення колишній чоловік пропонував відновити стосунки, але акторка категорично відмовилася. Він лише допоміг, відправивши їх до своєї матері в Нідерланди на два місяці, після чого Зоряна з донькою повернулися до Києва.

Сьогодні поруч з акторкою чоловік, який працює на знімальному майданчику, але не є актором.

Це інше кохання — без сцени, без ролей, просто життя.

Підтримка доньки: від Агаф’ї до Агати

9-річну доньку Зоряни звуть Агафья, але дівчинка просить називати її Агатою, бо не хоче мати російське ім’я і планує офіційно змінити його при отриманні паспорта. Акторка повністю підтримує цей вибір, адже сама колись змінила другу букву у своєму імені — спочатку вона була записана як Заряна.

Від “королеви кохання” до жінки на перехресті долі: несподівані факти про акторку Зоряну Марченко / 2 Фотографії

Нова роль у Митці: доля українських жінок на екрані

У шпигунському детективі Митець, прем’єра якого відбудеться 3 листопада на телеканалі ICTV2, Зоряна Марченко грає сучасну жінку Анастасію — дружину головного героя Дмитра Скорика. Її персонаж стоїть перед важким вибором між небезпечним життям в Україні та спокійним існуванням за кордоном.

У серіалі героїня має непрості стосунки з чоловіком, сповнені старих образ і проблем. Дізнавшись, що Дмитро живий, вона повертається, і глядачам доведеться побачити, чи вдасться подружжю подолати суперечності та порозумітися.

Зоряна Марченко — акторка, яка не боїться змін і завжди залишається вірною собі. Її історія надихає на те, що навіть після втрат і переїздів можна знайти нове щастя та продовжити творчий шлях.

