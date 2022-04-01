Один миллиардер мог бы закончить эту войну: Шон Пенн призвал приобрести для Украины истребители

В одном из своих фильмов Шон Пенн играет героя, готового идти на самопожертвование ради идеи. Пожалуй, неудивительно, почему ему сейчас стала такой близкой борьба украинцев за свою свободу.

Актер не только старается информационно поддерживать Украину, но даже снимает фильм о кровавой войне России против нашей нации.

Недавно Шон Пенн на своей странице в Twitter обратился к миллиардерам с призывом приобрести для Украины 12 истребителей. Особенно важно, чтобы они превосходили по техническим характеристикам российскую военную авиацию.

Один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине, — пишет актер.

Актер просит потратить их 300 миллионов долларов и помочь воздушным силам ВСУ, купив две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, как. Известно, что они обладают качественным преимуществом над российскими истребителями Су и МиГ.

Также не мешало бы приобрести системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов для Украины, как отметил актер.

Однако Шон Пенн признает, что может потребоваться дополнительные расходы на содержание этих самолетов и их ремонт.

Напомним, ранее Анджелина Джоли посетила украинских детей в больнице Италии.