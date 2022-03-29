Он поддерживает нас в борьбе за свободу. Почему Шон Пенн приехал во Львов

За месяц борьбы Украину поддержали десятки звезд по всему миру. Американский актер и режиссер Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь украинским беженцам. Пенн является основателем благотворительной организации.

Он заявил, что готов поддержать нашу страну в борьбе за свободу и суверенитет.

Львовская область приютила более 250 тыс. вынужденных переселенцев. Шон Пенн встретился с главой Львовской военной администрации и отметил, что борьба Украины является примером для всего мира.

Когда началась полномасштабная война, актер как раз находился в Киеве, он готовился к съемкам документального фильма о российской агрессии.

Украинские звезды тоже помогают переселенцам. Леся Никитюк открыла координационный центр и помогает тем, кто вынужден был покинуть дом.