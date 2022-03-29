Він підтримує нас у боротьбі за свободу. Чому Шон Пенн приїхав до Львова

За місяць боротьби Україну підтримали десятки зірок по всьому світу. Американський актор та режисер Шон Пенн приїхав до Львова, аби допомогти українським біженцям. Пенн є засновником благодійної організації.

Він заявив, що готовий підтримати нашу країну у боротьбі за свободу та суверенітет.

Львівщина прихистила понад 250 тис. вимушених переселенців. Шон Пенн зустрівся з головою Львівської військової адміністрації й зазначив, що боротьба України є прикладом для всього світу.

Коли почалася повномасштабна війна актор саме перебував у Києві, він готувався до зйомок документального фільму про російську агресію.

Українські зірки також допомагають переселенцям. Леся Нікітюк відкрила координаційний центр та допомагає тим, хто вимушений був покинути домівку.