Один мільярдер міг би завершити цю війну: Шон Пенн закликав придбати для України винищувачі

В одному зі своїх найвідоміших фільмів Шон Пенн грає героя, що готовий йти на самопожертву заради ідеї. Мабуть, не дивно, чому йому зараз стала такою близькою боротьба українців за свою свободу.

Актор не лише старається інформаційно підтримувати Україну, але й знімає фільм про криваву війну Росії проти нашої нації.

Нещодавно Шон Пенн на своїй сторінці у Twitter звернувся до мільярдерів із закликом придбати для України 12 винищувачів. Особливо важливо, щоб вони переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.

Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні, – пише актор.

Актор просить витратити їх 300 мільйонів доларів і допомогти повітряним силам ЗСУ, купивши дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, як. Відомо, що вони мають якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також не завадило б придбати системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів для України, як зазначив актор.

Проте Шон Пенн визнає, що можуть знадобитися додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі навідала українських дітей у лікарні Італії.