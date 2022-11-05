Синергия украинского народа и армии: Lama в новом клипе Сильні люди показала, благодаря кому победит Украина

Скорые помощи, дроны, тепловизоры, рации и аккумуляторы к ним, турникеты, множество медикаментов — раньше эти вещи не так часто попадали на горизонт звезд. Однако полномасштабная война сместила фокус и сделала видимыми многие вопросы для многих украинцев, в том числе и известных.

Не стала исключением и Lama. Исполнительница уже около восьми месяцев активно занимается волонтерской деятельностью и помогает как воинам ВСУ, так и внутренне перемещенным лицам.

Певица уже успела организовать многочисленные благотворительные собрания и концерты, а также сотрудничать со многими БФ и социальными инициативами. К примеру, исполнительница поддерживает проект Купи мені дім, помогающий семьям, жилье которых разрушили российские оккупанты.

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Кроме всех волонтерских проектов Lama продолжает держать и культурный фронт. Сегодня, 5 ноября, исполнительница представила видеоработу Сильні люди, которую она посвятила украинскому народу и Вооруженным cилам Украины.

Режиссер видео Виктор Скуратовский воплотил на съемочной площадке главную идею песни. Он показал синергию украинского народа и армии Украины, несгибаемость и сила которых удивляет весь мир.

Уникальность видеоработы Сильні люди — в ее участниках: военные, полицейские, спасатели, врачи, волонтеры, гражданские, дети — все, кто выполняет свою сверхважную миссию и мотивирует нас на пути к победе.

Для съемок мы пригласили не профессиональных актеров, а настоящих героев этой войны, сильных людей, во всех смыслах этого слова, — комментирует новую видеоработу Lama.

Среди тех, кто появился в клипе Lama, есть и переселенцы, люди, которых война застала врасплох, забрала дом и заставила в мгновение ока поставить привычную жизнь на паузу.

Певица отмечает, что считает отважным поступком найти в себя силы оставить свою прежнюю жизнь и в то же время не забывать на чужбине о помощи своей родной стране. Поэтому важно выразить поддержку тем, кто покинул дом, но мечтает туда вернуться.

Также Lama добавляет, что ее охватывает огромная гордость за каждого, кто встал на защиту Украины, ее народа и будущего.

Мы, украинцы, непобедимы тем, что спаяны воедино. Идем к миру и победе вместе, нас не одолеть и никому не уничтожить, потому что наш народ ведет свободолюбие, а не безволие.

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