Синергія українського народу та армії: Lama у новому кліпі Сильні люди показала, завдяки кому переможе Україна

Швидкі допомоги, дрони, тепловізори, рації та акумулятори до них, турнікети, безліч медикаментів — раніше ці речі не так часто потрапляли на обрій огляду зірок. Однак повномасштабна війна змістила фокус та зробила видимими чимало питань для багатьох українців, зокрема й відомих.

Не стала винятком і Lama. Виконавиця вже близько восьми місяців активно займається волонтерською діяльністю та допомагає як воїнам ЗСУ, так і внутрішньо переміщеним особам.

Співачка вже встигла організувати чисельні благодійні збори та концерти, а також розпочати співпрацю з багатьма БФ та соціальними ініціативами. Наприклад, виконавиця підтримує проект Купи мені дім, що допомагає родинам, житло яких зруйнували російські окупанти.

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Та окрім усіх волонтерських проектів Lama продовжує тримати й культурний фронт. Сьогодні, 5 листопада, виконавиця презентувала відеороботу Сильні люди, яку вона присвятила українському народу та Збройним силам України.

Режисер відео Віктор Скуратовський втілив на знімальному майданчику головну ідею пісні. Він показав синергію українського народу та армії України, незламністю і силою яких захоплюється весь світ.

Унікальністю відеороботи Сильні люди є її учасники: військові, поліцейські, рятувальники, лікарі, волонтери, цивільні, діти — всі, хто виконують свою надважливу місію та мотивують нас на шляху до перемоги.

До зйомок ми запросили не професійних акторів, а дійсних героїв цієї війни, сильних людей, у всіх сенсах цього слова, — коментує нову відеороботу Lama.

Серед тих, хто з’явився у кліпі Lama, є і переселенці, люди, яких війна застала зненацька, забрала дім та змусила в одну мить поставити звичне життя на паузу.

Співачка зазначає, що вважає відважним вчинком знайти у собі сили полишити своє колишнє життя та водночас не забувати на чужині про допомогу для своєї рідної країни. Тому важливо висловити підтримку тим, хто покинув домівку, але мріє туди повернутись.

Також Lama додає, що її охоплює величезна гордість за кожного, хто став на захист України, її народу та майбутнього.

Ми, українці, непереможні тим, що спаяні воєдино. Йдемо до миру та перемоги разом, нас не здолати та нікому не знищити, бо наш народ веде волелюбність, а не безвілля.

Продовжують писати про неймовірних українців і інші співаки. Читай про те, Сергій Бабкін випустив пісню Пташка, присвятивши її бойовій медикині.

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