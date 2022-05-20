Шоу-биз

Выявили мошенничество на Евровидении? Почему Европейский языковой союз заменил баллы шести стран

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 мая 2022, 23:30
Другий півфінал Євробачення-2022 - хто пройшов у фінал шоу
Фото: Instagram

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