Выявили мошенничество на Евровидении? Почему Европейский языковой союз заменил баллы шести стран

Баллы шести стран во время Евровидения 2022 года были изменены, Европейский языковой союз (EBU) объяснил, почему это произошло.

Жюри этих стран были лишены права голоса как во втором полуфинале песенного конкурса, так и в финале.

Второй полуфинал Евровидения 2022 года проходил 12 мая. Участниками были 18 стран, однако Германия, Испания и Великобритания также могли проголосовать. Так что в итоге 21 страна могла отдать свои голоса за фаворита.

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По данным независимого общеевропейского партнера по голосованию Евровидения, были выявлены нерегулярные схемы голосования в голосах жюри из Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.

— Жюри из этих шести стран четко поставило друг друга во главу угла или, другими словами, согласовали голосовать друг за друга, — говорится в заявлении организаторов конкурса на сайте Eurovision.

Европейский языковой союз назвал это мошенничеством и решил признать голоса шести жюри недействительными и заменить их совокупным результатом.

В связи с этим организаторы решили оставить за собой право и в финале конкурса не принимать баллы от этих стран.

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