Виявили шахрайство на Євробаченні? Чому Європейський мовний союз замінив бали шістьох країн

Бали шести країн під час Євробачення 2022 були змінені, Європейський мовний союз (EBU) пояснив, чому це сталося.

Журі цих країн були позбавлені права голосу як у другому півфіналі пісенного конкурсу, так і у фіналі.

Другий півфінал Євробачення 2022 проходив 12 травня. Учасниками були 18 країн, проте Німеччина, Іспанія та Велика Британія також мали змогу проголосувати. Тож у підсумку 21 країна могла віддати свої голоси за фаворита.

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За даними незалежного загальноєвропейського партнера із голосування Євробачення було виявлено нерегулярні схеми голосування у голосах журі з Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино.

— Журі з цих шести країн чітко поставило одне одного на перше місце чи, іншими словами, погодили голосувати одне за одного, — йдеться в заяві організаторів конкурсу на сайті Eurovision.

Європейський мовний союз назвав це шахрайством і вирішив визнати голоси шести журі недійсними й натомість замінити їх сукупним результатом.

У зв’язку з цим організатори вирішили залишити за собою право й у фіналі конкурсу не приймати бали від цих країн.

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