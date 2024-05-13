Красивый финальный аккорд: Юлия Санина вместе с командой Евровидения-2023 получили премию BAFTA

Украинцы любят побеждать, и это ни для кого не секрет. Но когда один триумф влечет за собой другой — это еще приятнее. Так победа украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 принесла нашей стране еще одно достижение — премию BAFTA Television Awards, которую 12 мая получила Юлия Санина.

Вчера, 12 мая в Лондоне состоялась церемония вручения наград BAFTA Television Awards, где в номинации Лучшее освещение событий вживую соревновалась как трансляция прошлогоднего песенного конкурса в Ливерпуле, так и концерт по случаю коронации Чарльза III и Королевский фестиваль памяти Британского легиона.

Однако победу все же удалось одержать команде, работавшей над созданием Евровидения-2023. В этом году конкурс проводился от имени Украины в сотрудничестве с британскими коллегами. Кстати, также в сфере кино премию BAFTA получил фильм 20 дней в Мариуполе.

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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина была приглашена быть почетной гостьей на BAFTA Television Awards Были приглашены также актриса Ханна Веддингем и вся команда Евровидения, работавшая вместе в прошлом.

Получать награду на сцене Королевского фестивального зала в Лондоне выходили Юлия Санина вместе с Ханной Веддингем. Они ведь были ведущими песенного конкурса.

Та неделя, которую мы провели в это время в прошлом году, я знаю, для всех здесь была самой исключительной и стрессовой, но вместе с тем и сказочной, — сказала Ханна Веддингем со сцены во время вручения BAFTA Television Awards.

Также слово дали представителю BBC, который упомянул об Украине в своей речи и поблагодарил украинских коллег за особое сотрудничество.

Юлия Санина по поводу награды смогла высказаться в своих соцсетях. Певица поздравила всех, кто работал над созданием Евровидения-2023 в Ливерпуле.

Мы продолжаем с теплом вспоминать, как две страны и две культуры создали историю на сцене в Ливерпуле вместе. И эта награда — красивый финальный аккорд Евровидения-2023.

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