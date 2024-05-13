Красивий фінальний акорд: Юлія Саніна разом із командою Євробачення-2023 отримали премію BAFTA

Українці люблять перемагати й це ні для кого не секрет. Та коли один тріумф тягне за собою інший — це ще приємніше. Так перемога українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 приніс нашій країні ще один здобуток — премію BAFTA Television Awards, яку 12 травня отримала Юлія Саніна.

Вчора, 12 травня в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород BAFTA Television Awards, де у номінації Найкраще висвітлення подій наживо змагалась як трансляція минулорічного пісенного конкурсу в Ліверпулі, так і концерт з нагоди коронації Чарльза III та Королівський фестиваль пам’яті Британського легіону.

Проте перемогу все ж таки вдалось здобути команді, яка працювала над створенням Євробачення-2023. Того року конкурс проводили від імені України у співпраці з британськими колегами. До речі, також у сфері кіно цьогоріч премію BAFTA здобув фільм 20 днів у Маріуполі.

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Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна була запрошена бути почесною гостею на BAFTA Television Awards Були запрошені також акторка Ханна Веддінгем та уся команда Євробачення, яка працювала разом минулоріч.

Отримувати відзнаку на сцені Королівського фестивального залу в Лондоні виходили Юлія Саніна разом з Ханною Веддінгем. Адже вони були ведучими пісенного конкурсу.

Той тиждень, який ми провели в цей час минулоріч, я знаю, для всіх тут був найбільш винятковим та стресовим, але разом з тим і казковим, — сказала Ханна Веддінгем зі сцени під час вручення BAFTA Television Awards.

Також слово надали представнику BBC, який згадав про Україну у своїй промові та подякував українським колегам за особливу співпрацю.

Юлія Саніна щодо нагороди змогла висловитись у своїх соцмережах. Співачка привітала усіх, хто працював над створенням Євробачення-2023 у Ліверпулі.

Ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни та дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода — красивий фінальний акорд Євробачення-2023.

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