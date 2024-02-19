Символ боротьби, символ віри! Фільм 20 днів у Маріуполі здобув премію BAFTA

Український фільм 20 днів у Маріуполі, знятий Мстиславом Черновим, переміг у номінації Найкращий документальний фільм та здобув премію BAFTA. Це друга престижна нагорода фільму за місяць. Читай більше в нашому матеріалі.
Про перемогу в номінації стало відомо з офіційного сайту премії BAFTA. Фільм розповідає про перші тижні повномасштабного наступу Росії на Україну — бомбардування міст, загиблих та поранених цивільних, кадри бомбардування пологового будинку.
Фільм створили режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, журналістка Василіса Степаненко. Вони прибули як команда AP до Маріуполя за годину до початку повномасштабної війни.
Завдяки команді світ міг дізнаватися, що коїться в Маріуполі. Стрічка 20 днів у Маріуполі стала найкасовішим документальним фільмом в Україні, отримала нагороди Sundance, премію Гільдії режисерів Америки, і BAFTA.
Також 20 днів у Маріуполі номінований на Оскар. За даними oddschecker, фільм 20 днів у Маріуполі здобуде Оскар з ймовірністю 51%.
Премію BAFTA — Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, вручають з 1948 року в Лондоні. Під час вручення нагороди Мстислав Чернов сказав:
Це не про нас. Це про Україну, це про людей Маріуполя. Я б хотів зосередитися на цьому. Вчора впало ще одне українське місто. Історія Маріуполя — це символ всього, що відбувається.
Це не про нас. Це про Україну, це про людей Маріуполя. Я б хотів зосередитися на цьому. Вчора впало ще одне українське місто. Історія Маріуполя — це символ всього, що відбувається.
— Символ боротьби, символ віри. Дякую вам за те, що надали потужності нашому голосу. Продовжуймо боротися.
Раніше Мстислав Чернов в ексклюзивному інтерв’ю для Вікон розповідав про свої 20 днів у Маріуполі.
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