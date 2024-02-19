Украинский фильм 20 дней в Мариуполе, снятый Мстиславом Черновым, победил в номинации Лучший документальный фильм и получил премию BAFTA. Это вторая престижная награда фильма за месяц. Читай больше в нашем материале.

Фильм 20 дней в Мариуполе получил премию BAFTA

О победе в номинации стало известно с официального сайта премии BAFTA. Фильм рассказывает о первых неделях полномасштабного наступления России на Украину — бомбардировке городов, погибших и раненых гражданских, кадрах бомбардировки роддома.

Фильм создали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, журналист Василиса Степаненко. Они прибыли в качестве команды AP в Мариуполь за час до начала полномасштабной войны.

Благодаря команде мир мог узнавать, что происходит в Мариуполе. Лента 20 дней в Мариуполе стала самым кассовым документальным фильмом в Украине, получила награды Sundance, премию Гильдии режиссеров Америки и BAFTA.

Также 20 дней в Мариуполе номинирован на Оскар. По данным oddschecker, фильм 20 дней в Мариуполе получит Оскар с вероятностью 51%.

Премию BAFTA — Британской академии кино и телевизионных искусств, вручают с 1948 года в Лондоне. Во время вручения награды Мстислав Чернов сказал:

Это не о нас. Это об Украине, это о людях Мариуполя. Я хотел бы сосредоточиться на этом. Вчера пал еще один украинский город. История Мариуполя — это символ всего происходящего.

— Символ борьбы, символ веры. Благодарю вас за то, что придали мощности нашему голосу. Продолжим бороться.

Символ борьбы, символ веры. Фильм 20 дней в Мариуполе получил премию BAFTA / 2 Фотографии

Ранее Мстислав Чернов в эксклюзивном интервью Вікнам рассказал о своих 20 днях в Мариуполе.

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