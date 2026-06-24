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День города Бердичев 2026: праздник в самом сердце Подолья

Ольга Петухова, редактор сайта 24 июня 2026, 11:30 3 мин.
день города бердичев

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