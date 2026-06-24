День города Бердичев 2026: праздник в самом сердце Подолья

Бердичев — город Житомирской области, в котором проживают около 70 тысяч человек, второй по размерам после областного центра.

Когда-то он был важным торговым и банковским центром Речи Посполитой, а позже — Российской империи. В XIX веке город стал известным центром хасидизма и в целом еврейской культуры.

Как тут чтят свои корни, и когда Бердичев отмечает День города — читай в материале.

День города Бердичев: когда праздник

День города Бердичев традиционно празднуют в последнее воскресенье июня. В 2026 году этот праздник выпадает на 29 июня.

Дату привязали ко дню рождения города, когда он получил Магдебургское право и начал стремительно набирать вес как торговый и культурный центр.

Впоследствии Бердичев приобрел немалую популярность среди торговцев, контрабандистов, а также путешественников и паломников.

Как отметят День города в Бердичеве

Официальной информации о праздновании Дня города Бердичева в 2026 году в открытых источниках пока нет, и даже за прошлый год ее немного. Но учитывая доступную информацию, можно реконструировать примерную картину событий.

Праздник обычно не ограничивается одним днем, а проходит в субботу и воскресенье, когда горожан приглашают на культурно-развлекательную программу.

Обычно это вечерние концерты под открытым небом, выступления местных и приглашенных творческих коллективов, ярмарки народных мастеров и фуд-корт, спортивные эстафеты и детские площадки.

Также чествуют память героев, награждают активных граждан за вклад в развитие общины.

Попробуй поискать информацию на местных новостных порталах, таких как RIO–Бердичів, иногда они распространяют актуальную информацию о программе мероприятий. Устраивают фотовыставки, презентаций местных ремесел и проводят другие мероприятия, чтобы горожане больше узнавали о родном городе.

Ко Дню города Бердичев — интересные факты из истории

Впервые Бердичев официально упоминается в документах 1545 — тогда он числился как владение дворянина Василия Тышкевича.

Но настоящий расцвет города произошел только триста лет спустя, когда Бердичев превратился в главную таможню правобережья Днепра.

Этому способствовало выгодное географическое положение на пути между Европой и Крымом.

В городе проходили многочисленные ярмарки, на которых можно было купить экзотические товары и выгодно продать свое.

Интересно, что в то же время Бердичев стал одним из центров контрабанды в Восточной Европе.

В нем существовала целая система подземелий — в 1867 году здесь обнаружили 130 подземных ходов и 78 погребов.

К сожалению, во время Второй Мировой войны гитлеровцы устроили здесь одно из крупнейших в Украине гетто, в котором убили более 20 тысяч евреев — почти все довоенное еврейское население.

Сегодня же Бердичев — уютный компактный город, который знают благодаря древнему монастырю босых кармелитов, памяти о венчавшемся здесь писателе Оноре де Бальзаке, а также как о городе, тесно связанном с еврейской культурой и хасидизмом.

Источник фото: Вerdychiv.in.ua.

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