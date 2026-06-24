День міста Бердичів 2026: свято у самому серці Поділля

Бердичів — місто на Житомирщині, в якому мешкають близько 70 тисяч людей, друге за розмірами після обласного центру.

Колись він був важливим торговим і банківським центром Речі Посполитої, а пізніше — Російської імперії. У XIX столітті місто стало відомим осередком хасидизму і загалом єврейської культури.

Як тут вшановують своє коріння та коли Бердичів відзначає День міста — читай у матеріалі.

День міста Бердичів: коли свято

День міста Бердичів традиційно святкують в останню неділю червня. У 2026 році це свято припадає на 29 червня.

Дату прив’язали до дня народження міста, коли воно отримало Магдебурзьке право, і почало стрімко набирати вагу як торговий та культурний центр.

Згодом Бердичів здобув чималу популярність серед торговців, контрабандистів, а також мандрівників та паломників.

Як відзначать День міста в Бердичеві

Офіційної інформації про святкування Дня міста Бердичева у 2026 році у відкритих джерелах поки немає, та й навіть за минулий рік її небагато. Але враховуючи доступну інформацію, можна реконструювати приблизну картину подій.

Свято переважно не обмежується одним днем, а триває у суботу та неділю, коли містян запрошують на культурно-розважальну програму.

Зазвичай це вечірні концерти просто неба, виступи місцевих й запрошених творчих колективів, ярмарки народних майстрів та фуд-корт, а також спортивні естафети та дитячі майданчики.

Також вшановують пам’ять героїв, нагороджують активних громадян за внесок у розвиток громади. Влаштовують фотовиставки, презентацій місцевих ремесел та поводять інші заходи, аби містяни більше дізналися про рідне місто.

Спробуй пошукати інформацію на місцевих новинних порталах, таких як RIO–Бердичів, інколи вони поширюють актуальну інформацію про програму заходів.

До Дня міста Бердичів — цікаві факти з історії

Вперше Бердичів офіційно згадується в документах 1545 року — тоді він значився як володіння дворянина Василя Тишкевича.

Але справжній розквіт міста стався лише через триста років, коли Бердичів перетворився на головну митницю правобережжя Дніпра.

Цьому сприяло вигідне географічне положення на шляху між Європою і Кримом.

У місті проходили численні ярмарки, на яких можна було купити екзотичні товари та вигідно продати своє.

Цікаво, що водночас Бердичів став одним з центрів контрабанди у Східній Європі.

У ньому існувала ціла система підземель — у 1867 році тут виявили 130 підземних ходів і 78 погребів.

На жаль, під час Другої Світової війни гітлерівці влаштували тут одне із найбільших в Україні гетто, у якому вбили понад 20 тисяч євреїв — це майже все довоєнне єврейське населення.

Сьогодні ж Бердичів — затишне компактне місто, яке знають завдяки давньому монастирю босих кармелітів, пам’яті про письменника Оноре де Бальзака, який тут вінчався, а також як місто, тісно пов’язане з єврейською культурою та хасидизмом.

Джерело фото: Вerdychiv.in.ua.

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