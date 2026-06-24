Стиль життя Свята

День міста Бердичів 2026: свято у самому серці Поділля

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Червня 2026, 11:30 3 хв.
день міста бердичів

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