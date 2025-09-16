День спасателя 2025: как одолевают стихийные и военные бедствия герои ГСЧС

17 сентября Украина отмечает День спасателя — профессиональный праздник всех тех, кто первым прибывает на место трагедии и, рискуя собственной жизнью, помогает другим согражданам. Их часто называют героями без оружия, но их смелость является сильнейшим противодействием стихийному или военному бедствию.

Редакция Вікон решила вспомнить о самых сложных операциях ГСЧС за время полномасштабной войны и почтить тех, кто погиб во время выполнения своих задач.

День спасателя 2025 года: как изменилась профессия за время войны

До начала полномасштабного вторжения работники ГСЧС чаще всего ассоциировались у гражданских украинцев с огнеборцами, а иногда с профессионалами, которые отреагируют даже на беду братьев наших меньших — снимут котенка с дерева или достанут собачку из канализационного люка.

К сожалению, сейчас задачи перед спасателями предстают не просто сложнее: ГСЧС ежедневно спасают людей из-под завалов после российских атак на гражданские объекты в мирных городах Украины.

Чрезвычайники работают даже на близких к боевым действиям территориях, одними из первых возвращаются на деоккупированную землю.

Кроме этого, ГСЧС также занимаются разминированием территории: в мае пресс-секретарь ГСЧС Александр Хорунжий сообщал об обезвреживании более 490 тыс. взрывоопасных предметов.

Спасатели также эвакуируют население, помогают восстанавливать критически важную инфраструктуру, оказывают первую психологическую помощь пострадавшим. В частности, украинские чрезвычайники помогали в Турции после разрушительных землетрясений!

Опасность при работе спасателей

Вместе с тем и сами чрезвычайники часто оказываются на мушке агрессора.

Уже не раз россияне, обстреляв гражданскую инфраструктуру, ждали прибытия ГСЧС и медиков к месту происшествия, чтобы снова нанести удар и убить как можно больше людей.

Наиболее показательным примером терроризма России по отношению к спасателям стал обстрел Одессы 16 марта 2024 года. Тогда, к сожалению, погиб 21 человек, среди которых двое спасателей и работники Национальной полиции. Еще 75 человек получили ранения.

Представители полиции и ГСЧС погибли во время повторного обстрела, произошедшего после вызова спасателей.

28 февраля 2023 года оккупанты нанесли удар по Святогорску, снаряды попали в пожарную часть. А 27 октября 2023 — по Изюму, прицельно ударив по части ГСЧС.

Повторные обстрелы места трагедии происходят систематически вопреки конвенциям и правилам ведения войны.

Сколько спасателей погибло за время войны

За время полномасштабной войны Украина пережила тысячи болезненных потерь. Эти цифры никогда не должны стать сухой статистикой, ведь за каждой единицей стояла чья-то жизнь — интересная, насыщенная, преданная.

По состоянию на 6 апреля 2024 года пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий сообщал Украинскому радио число погибших и пострадавших в результате российской агрессии спасателей.

К тому времени погиб 91 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 348 спасателей получили ранения.

Но, несмотря на опасность работы, чрезвычайники не привыкли отступать, они преодолевают трудности на работе и в гражданской жизни. В частности, бьют спортивные рекорды!

Спасатель из Полтавы Андрей Гречаный установил рекорд Украины — пробежал полмарафон в полной экипировке весом более 22 кг. Свою подготовку совмещал с исполнением служебных обязанностей.

День спасателя 2025: как одолевают стихийные и военные бедствия герои ГСЧС / 2 Фотографии

ГСЧС

Свой забег мужчина посвятил коллеге Николаю Нечипоренко, погибшему 22 июня из-за российских обстрелов.

