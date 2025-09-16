День рятувальника 2025: як долають стихійні та воєнні лиха герої ДСНС

17 вересня Україна відзначає День рятувальника — професійне свято всіх тих, хто першими прибуває на місце трагедії й ризикуючи власним життям, допомагає іншим співгромадянам. Їх часто називають героями без зброї, та їхня сміливість є найсильнішою протидією стихійному чи воєнному лиху.

Редакція Вікон вирішила пригадати про найскладніші операції ДСНС за час повномасштабної війни й вшанувати тих, хто загинув під час виконання своїх завдань.

День рятувальника 2025: як змінилася професія за час війни

До початку повномасштабного вторгнення працівники ДСНС найчастіше асоціювалися у цивільних українців з вогнеборцями, а ще інколи — з професіоналами, які відреагують навіть на біду братів наших менших — знімуть кошеня з дерева чи дістануть песика з каналізаційного люка.

На жаль, нині перед рятувальниками постають завдання не просто складніші: ДСНС щодня рятують людей з-під завалів після російських атак на цивільні обʼєкти у мирних містах України.

Надзвичайники працюють навіть на близьких до бойових дій територіях, одними із перших повертаються на деокуповану землю.

Окрім цього, ДСНС також займаються розмінуванням території: у травні речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомляв про знешкодження понад 490 тис. вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники також евакуюють населення, допомагають відновлювати критично важливу інфраструктуру, надають першу психологічну допомогу постраждалим. Зокрема, українські надзвичайники допомагали у Туреччині після руйнівних землетрусів!

Небезпека під час роботи рятувальників

Разом з тим і самі надзвичайники часто опиняються на мушці агресора.

Уже не одноразово росіяни, обстрілявши цивільну інфраструктуру, чекали на прибуття ДСНС та медиків до місця події, щоб знову завдати удару та вбити якомога більше людей.

Найбільш показовим прикладом тероризму Росії стосовно рятувальників став обстріл Одеси 16 березня 2024 року. Тоді, на жаль, загинула 21 людина, серед яких двоє рятувальників та працівники Національної поліції. Ще 75 людей отримали поранення.

Представники поліції та ДСНС загинули під час повторного обстрілу, який відбувся після виклику рятувальників.

28 лютого 2023 року окупанти завдали удару по Святогірську, снаряди влучили у пожежну частину. А 27 жовтня 2023 року — по Ізюму, прицільно вдаривши по частині ДСНС.

Повторні обстріли місця трагедії відбуваються систематично, всупереч конвенціям та правилам ведення війни.

Скільки рятувальників загинуло за час війни

За час повномасштабної війни Україна пережила тисячі болючих втрат. Ці цифри ніколи не мають стати сухою статистикою, адже за кожною одиницею стояло чиєсь життя — цікаве, насичене, віддане.

Станом на 6 квітня 2024 року пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий повідомляв Українському радіо число загиблих та постраждалих внаслідок російської агресії рятувальників.

На той час загинув 91 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 348 рятувальників дістали поранення.

Та попри небезпеку роботи, надзвичайники не звикли відступати, вони долають труднощі на роботі та в цивільному житті. Зокрема, бʼють спортивні рекорди!

Рятувальник з Полтави Андрій Гречаний встановив рекорд України — пробіг півмарафон у повному екіпіруванні вагою понад 22 кг. Свою підготовку суміщав із виконанням службових обовʼязків.

Свій забіг чоловік присвятив колезі Миколі Нечипоренку, який загинув 22 червня через російський обстріл.

