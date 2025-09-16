Стиль життя Свята

День рятувальника 2025: як долають стихійні та воєнні лиха герої ДСНС

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Вересня 2025, 20:30 3 хв.
День рятувальника
День рятувальника України 2025 Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь