День ученического самоуправления 2025 в Украине: дата популярного мероприятия

Школьные годы каждый из нас запомнит на всю жизнь. Воспоминания разнообразны — приятны и не очень, но это годы детства и юности, годы дружбы, знаний, веселья и конкуренции. Есть моменты и дни, которые вспоминаем с улыбкой и волнением. Одним из таких дней есть День ученического самоуправления.
Дата Дня ученического самоуправления и традиции этого дня — в нашем материале.
День самоуправления — это мероприятие, которое по популярности среди старшеклассников, стоит едва ли не на первом городе. Оно приносит множество положительных впечатлений и эмоций для учащихся и учителей.
Когда День самоуправления
Традиционно в канун Дня учителя проводится День ученического самоуправления. А именно дату, когда этот день учебное заведение определяет сам.
День ученического самоуправления
На сайте Министерства образования и науки Украины говорится, что ученическое самоуправление — это способ привлечения учеников к систематическому участию в учебновоспитательном процессе. Самоуправление — самостоятельная деятельность учащихся, которая происходит при координации ответственного педагога.
Задача ученического самоуправления
На этом же сайте перечислены задачи ученического самоуправления.
- Защита прав и интересов учащихся.
- Вовлечение детей и молодежи в принятие решений.
- Реализация интересов учащихся, поддержка их прав и свобод и способностей.
- Создание условий для самореализации учащихся.
- Реализация совместных проектов и налаживание контактов, инициированных учащимися.
День самоуправления в школе
В этот день традиционно учащиеся 9-11 классов проводят уроки в младших классах, следят за их опозданием и поведением, а на переменах развлекают младших школьников.
День ученического самоуправления — это один из инструментов, помогающий в учебных заведениях создавать дружеское, открытое школьное сообщество.
Как провести День самоуправления в школе с пользой
Мини-хакатон идей
Произведите короткий мини-хакатон: учащиеся предлагают изменения для школы (классные, коридорные, культурные).
Как результат — будут 1–2 реально выполнимые идеи для воплощения в течение года.
Неформальные сессии мини-менторства
Старшеклассники могут делиться знаниями или лайфхаками с младшими:
- как эффективно учиться;
- как организовать клубы;
- как преодолеть стресс во время контрольных.
Добровольно творческая пауза
Включите 10–15 минут: медитация, дыхательные упражнения, музыкальный джем, быстрые арт-активности помогает почувствовать баланс между обучением и отдыхом.
День впечатлений и историй
Учащиеся готовят короткие живые истории: о маленьких успехах, интересных случаях в школе, своих проектах. Это увеличивает мотивацию и создает чувство общества.
