День ученического самоуправления 2025 в Украине: дата популярного мероприятия

Школьные годы каждый из нас запомнит на всю жизнь. Воспоминания разнообразны — приятны и не очень, но это годы детства и юности, годы дружбы, знаний, веселья и конкуренции. Есть моменты и дни, которые вспоминаем с улыбкой и волнением. Одним из таких дней есть День ученического самоуправления.

Дата Дня ученического самоуправления и традиции этого дня — в нашем материале.

День самоуправления — это мероприятие, которое по популярности среди старшеклассников, стоит едва ли не на первом городе. Оно приносит множество положительных впечатлений и эмоций для учащихся и учителей.

Когда День самоуправления

Традиционно в канун Дня учителя проводится День ученического самоуправления. А именно дату, когда этот день учебное заведение определяет сам.

День ученического самоуправления

На сайте Министерства образования и науки Украины говорится, что ученическое самоуправление — это способ привлечения учеников к систематическому участию в учебновоспитательном процессе. Самоуправление — самостоятельная деятельность учащихся, которая происходит при координации ответственного педагога.

Задача ученического самоуправления

На этом же сайте перечислены задачи ученического самоуправления.

Защита прав и интересов учащихся. Вовлечение детей и молодежи в принятие решений. Реализация интересов учащихся, поддержка их прав и свобод и способностей. Создание условий для самореализации учащихся. Реализация совместных проектов и налаживание контактов, инициированных учащимися.

День самоуправления в школе

В этот день традиционно учащиеся 9-11 классов проводят уроки в младших классах, следят за их опозданием и поведением, а на переменах развлекают младших школьников.

День ученического самоуправления — это один из инструментов, помогающий в учебных заведениях создавать дружеское, открытое школьное сообщество.

Как провести День самоуправления в школе с пользой

Мини-хакатон идей

Произведите короткий мини-хакатон: учащиеся предлагают изменения для школы (классные, коридорные, культурные).

Как результат — будут 1–2 реально выполнимые идеи для воплощения в течение года.

Неформальные сессии мини-менторства

Старшеклассники могут делиться знаниями или лайфхаками с младшими:

как эффективно учиться;

как организовать клубы;

как преодолеть стресс во время контрольных.

Добровольно творческая пауза

Включите 10–15 минут: медитация, дыхательные упражнения, музыкальный джем, быстрые арт-активности помогает почувствовать баланс между обучением и отдыхом.

День впечатлений и историй

Учащиеся готовят короткие живые истории: о маленьких успехах, интересных случаях в школе, своих проектах. Это увеличивает мотивацию и создает чувство общества.

