День учнівського самоврядування 2025 в Україні: дата популярного заходу

Шкільні роки кожен із нас запам‘ятає на все життя. Спогади різноманітні — приємні та не дуже, але це роки дитинства і юності, роки дружби, знань, веселощів та конкуренції. Є моменти та дні, які згадуємо з посмішкою та хвилюванням. Одним із таких днів є День учнівського самоврядування.

Дата Дня учнівського самоврядування та традиції цього дня, — у нашому матеріалі.

День учнівського самоврядування — це захід, який за популярністю серед старшокласників стоїть чи не на першому місці. Він приносить багато позитивних вражень та емоцій учням і вчителям.

Коли День учнівського самоврядування

Традиційно, напередодні Дня вчителя проводиться День учнівського самоврядування. А дату, коли буде цей день, навчальний заклад визначає сам.

День учнівського самоврядування

На сайті Міністерства освіти та науки України йдеться, що учнівське самоврядування — це спосіб залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування — самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.

Завдання учнівського самоврядування

На цьому ж сайті перераховані завдання учнівського самоврядування.

Захист прав та інтересів учнів. Залучення дітей та молоді до ухвалення рішень. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх прав та свобод та здібностей. Створення умов для самореалізації учнів. Реалізація спільних проєктів та налагодження контактів, ініційованих учнями.

День самоврядування в школі

У цей день традиційно учні 9-11 класів проводять уроки в молодших класах, слідкують за їх запізненням та поведінкою, а на перервах розважають молодших школярів.

День Учнівського Самоврядування — це один з інструментів, що допомагає створювати в навчальних закладах дружню, відкриту шкільну спільноту.

Як провести День самоврядування в школі з користю

Міні-хакатон ідей

Проведіть короткий міні-хакатон: учні пропонують зміни для школи (класні, коридорні, культурні).

Як результат — буде 1–2 реально здійсненні ідеї для втілення протягом року.

Неформальні сесії міні-менторства

Старшокласники можуть ділитися знаннями або лайфхаками з молодшими:

як ефективно вчитися;

як організувати клуби;

як подолати стрес під час контрольних.

Добровільна творча пауза

Увімкніть 10–15 хвилин: медитація, дихальні вправи, музичний джем, швидкі арт-активності — допомагає відчути баланс між навчанням і відпочинком.

День вражень і історій

Учні готують короткі живі історії: про маленькі успіхи, цікаві випадки в школі, свої проєкти. Це підвищує мотивацію і створює відчуття спільноти.

