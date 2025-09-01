День учнівського самоврядування 2025 в Україні: дата популярного заходу

Шкільні роки кожен із нас запам‘ятає на все життя. Спогади різноманітні — приємні та не дуже, але це роки дитинства і юності, роки дружби, знань, веселощів та конкуренції. Є моменти та дні, які згадуємо з посмішкою та хвилюванням. Одним із таких днів є День учнівського самоврядування.
Дата Дня учнівського самоврядування та традиції цього дня, — у нашому матеріалі.
День учнівського самоврядування — це захід, який за популярністю серед старшокласників стоїть чи не на першому місці. Він приносить багато позитивних вражень та емоцій учням і вчителям.
Коли День учнівського самоврядування
Традиційно, напередодні Дня вчителя проводиться День учнівського самоврядування. А дату, коли буде цей день, навчальний заклад визначає сам.
День учнівського самоврядування
На сайті Міністерства освіти та науки України йдеться, що учнівське самоврядування — це спосіб залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування — самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.
Завдання учнівського самоврядування
На цьому ж сайті перераховані завдання учнівського самоврядування.
- Захист прав та інтересів учнів.
- Залучення дітей та молоді до ухвалення рішень.
- Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх прав та свобод та здібностей.
- Створення умов для самореалізації учнів.
- Реалізація спільних проєктів та налагодження контактів, ініційованих учнями.
День самоврядування в школі
У цей день традиційно учні 9-11 класів проводять уроки в молодших класах, слідкують за їх запізненням та поведінкою, а на перервах розважають молодших школярів.
День Учнівського Самоврядування — це один з інструментів, що допомагає створювати в навчальних закладах дружню, відкриту шкільну спільноту.
Як провести День самоврядування в школі з користю
Міні-хакатон ідей
Проведіть короткий міні-хакатон: учні пропонують зміни для школи (класні, коридорні, культурні).
Як результат — буде 1–2 реально здійсненні ідеї для втілення протягом року.
Неформальні сесії міні-менторства
Старшокласники можуть ділитися знаннями або лайфхаками з молодшими:
- як ефективно вчитися;
- як організувати клуби;
- як подолати стрес під час контрольних.
Добровільна творча пауза
Увімкніть 10–15 хвилин: медитація, дихальні вправи, музичний джем, швидкі арт-активності — допомагає відчути баланс між навчанням і відпочинком.
День вражень і історій
Учні готують короткі живі історії: про маленькі успіхи, цікаві випадки в школі, свої проєкти. Це підвищує мотивацію і створює відчуття спільноти.
А ще Вікна розповідають, яка тривалість уроків та розклад дзвінків на навчальний 2025-2026 рік. Аби батьки знали, до чого готуватись.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!