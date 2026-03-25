Лазарева суббота 2026: дата, традиции и запреты

Лазарева суббота — это большой праздник для верующих. Именно в этот день вспоминают слезы Христа и чудо, которое он совершил. Лазарева суббота: что известно, традиции и запреты — читай в материале.
Лазарева суббота: что празднуют в этот день — история праздника
Лазарева суббота названа в честь святого Лазаря. Он жил недалеко от Иерусалима, в поселке Вифания. Говорят, что именно он был другом Христа. Однажды Лазарь сильно заболел и умер.
Смерть была за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав об этой новости, Иисус начал плакать и молиться, а после — велел забрать камень от пещеры, где был похоронен Лазарь.
Он сказал: Лазарь! Иди вон. Святой воскрес и вышел из пещеры. До этого случая Христос еще несколько раз воскрешал людей: сначала сына наинской вдовы, а затем — двенадцатилетнюю дочку Иаира.
После третьего воскрешения Иисуса приняли как посланника Всевышнего. Он вошел в Иерусалим, как царь, при большом количестве народа.
Именно тогда иудейские старшины и решили убить Христа. Лазарь после воскрешения прожил 30 лет. Работал он епископом на Кипре. После смерти мощи Лазаря перенесли в Царьград.
Лазарева суббота 2026: дата праздника
Каждый год этот день отмечают за восемь дней до Пасхи. Лазарева суббота в 2025 году будет 4 апреля. Так получается, что Лазарева суббота — это шестая суббота Великого поста.
Лазарева суббота: что можно делать
- нужно ходить в храм и молиться;
- читать молитвы об исцелении или избавлении от хворей;
- на ужин едят гороховую кашу или гречневые блины;
- можно есть лишь постные блюда;
- употреблять алкоголь — запрещено (так как идет Великий пост), но иногда можно выпить немного Кагора.
Что нельзя делать на Лазареву субботу
- выполнять сложную работу;
- заниматься уборкой;
- играть свадьбу;
- танцевать, петь, праздновать;
- иметь интимную близость;
- работать в огороде;
- ловить рыбу;
- употреблять спиртное;
- шить и вязать.
Приметы на Лазареву субботу
- В этот день из своих нор выползают змеи и ящерицы, и за их поведением наблюдают. Они вылазят, так как чувствуют приход весны. Если в этот день гадюки и прочие холоднокровные массово покидают свои норы и гнезда, значит, пришла настоящая весна. Скоро станет жарко, поэтому разрешается сеять зерно и выходить на огород.
- Согласно приметам, в Лазареву субботу нужно посеять горох, чтобы он уродился. Но можно сеять только горох, ведь почти вся работа на огороде в этот день запрещена.
- Для того, чтобы улучшить материальное положение семьи, нужно прочитать Отче наш, держа в руках вербовые веточки.
