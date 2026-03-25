Лазарева суббота 2026: дата, традиции и запреты

Лазарева суббота — это большой праздник для верующих. Именно в этот день вспоминают слезы Христа и чудо, которое он совершил. Лазарева суббота: что известно, традиции и запреты — читай в материале.

Лазарева суббота: что празднуют в этот день — история праздника

Лазарева суббота названа в честь святого Лазаря. Он жил недалеко от Иерусалима, в поселке Вифания. Говорят, что именно он был другом Христа. Однажды Лазарь сильно заболел и умер.

Смерть была за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав об этой новости, Иисус начал плакать и молиться, а после — велел забрать камень от пещеры, где был похоронен Лазарь.

Он сказал: Лазарь! Иди вон. Святой воскрес и вышел из пещеры. До этого случая Христос еще несколько раз воскрешал людей: сначала сына наинской вдовы, а затем — двенадцатилетнюю дочку Иаира.

После третьего воскрешения Иисуса приняли как посланника Всевышнего. Он вошел в Иерусалим, как царь, при большом количестве народа.

Именно тогда иудейские старшины и решили убить Христа. Лазарь после воскрешения прожил 30 лет. Работал он епископом на Кипре. После смерти мощи Лазаря перенесли в Царьград.

Лазарева суббота 2026: дата праздника

Каждый год этот день отмечают за восемь дней до Пасхи. Лазарева суббота в 2025 году будет 4 апреля. Так получается, что Лазарева суббота — это шестая суббота Великого поста.

Лазарева суббота: что можно делать

нужно ходить в храм и молиться;

читать молитвы об исцелении или избавлении от хворей;

на ужин едят гороховую кашу или гречневые блины;

можно есть лишь постные блюда;

употреблять алкоголь — запрещено (так как идет Великий пост), но иногда можно выпить немного Кагора.

Что нельзя делать на Лазареву субботу

выполнять сложную работу;

заниматься уборкой;

играть свадьбу;

танцевать, петь, праздновать;

иметь интимную близость;

работать в огороде;

ловить рыбу;

употреблять спиртное;

шить и вязать.

Приметы на Лазареву субботу

В этот день из своих нор выползают змеи и ящерицы, и за их поведением наблюдают. Они вылазят, так как чувствуют приход весны. Если в этот день гадюки и прочие холоднокровные массово покидают свои норы и гнезда, значит, пришла настоящая весна. Скоро станет жарко, поэтому разрешается сеять зерно и выходить на огород. Согласно приметам, в Лазареву субботу нужно посеять горох, чтобы он уродился. Но можно сеять только горох, ведь почти вся работа на огороде в этот день запрещена. Для того, чтобы улучшить материальное положение семьи, нужно прочитать Отче наш, держа в руках вербовые веточки.

