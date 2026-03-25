Лазарева субота 2026: дата, традиції та заборони

Лазарева субота — це велике свято для вірян. Саме в цей день згадують сльози Христа та диво, яке він здійснив. Лазарева субота: що відомо, традиції та заборони — читай у матеріалі.
Лазарева субота: що святкують цього дня — історія свята
Лазареву суботу названо на честь святого Лазаря. Він жив неподалік Єрусалиму, у селищі Віфанія. Говорять, що саме він був другом Христа. Якось Лазар сильно захворів і помер.
Смерть була за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії. Почувши про цю новину, Ісус почав плакати й молитися, а потім звелів забрати камінь від печери, де був похований Лазар.
Він сказав: Лазарю! Іди геть. Святий воскрес і вийшов із печери. До цього випадку Христос ще кілька разів воскресав людей: спочатку сина наїнської вдови, а потім — дванадцятирічну доньку Яіра.
Після третього воскресіння Ісуса прийняли як посланця Всевишнього. Він увійшов до Єрусалиму, як цар, за великої чисельності народу.
Саме тоді юдейські старшини й вирішили вбити Христа. Лазар після воскресіння прожив 30 років. Працював він єпископом на Кіпрі. Після смерті мощі Лазаря перенесли до Царгорода.
Лазарева субота 2026: дата свята
Щороку цей день відзначають за вісім днів до Великодня. Лазарева субота у 2025 році буде 4 квітня. Так, виходить, що Лазарева субота — це шоста субота Великого посту.
Лазарева субота: що можна робити
- треба ходити до храму та молитися;
- читати молитви про зцілення або звільнення від хвороб;
- на вечерю їдять горохову кашу чи гречані млинці;
- можна їсти лише пісні страви;
- вживати алкоголь — заборонено (оскільки йде Великий піст), але іноді можна випити трохи Кагору.
Що не можна робити у Лазареву суботу
- виконувати складну роботу;
- займатися прибиранням;
- робити весілля;
- танцювати, співати, святкувати;
- мати інтимну близькість;
- працювати на городі;
- займатися риболовлею;
- вживати спиртне;
- шити та вʼязати.
Прикмети на Лазареву суботу
- Цього дня зі своїх нір виповзають змії та ящірки та за їхньою поведінкою спостерігають. Вони вилазять тому, що відчувають прихід весни. Якщо у цей день гадюки та інші холоднокровні масово залишають свої нори та гнізда, значить, прийшла справжня весна. Скоро стане спекотно, тож дозволяється сіяти зерно та виходити на город.
- Згідно з прикметами, у Лазареву суботу потрібно посіяти горох, щоб він уродився. Але можна сіяти лише горох, адже майже вся робота на городі цього дня заборонено.
- Щоб поліпшити матеріальне становище сім’ї, треба прочитати Отче наш, тримаючи в руках вербові гілочки.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!