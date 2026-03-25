Лазарева субота 2026: дата, традиції та заборони

Лазарева субота — це велике свято для вірян. Саме в цей день згадують сльози Христа та диво, яке він здійснив. Лазарева субота: що відомо, традиції та заборони — читай у матеріалі.

Лазарева субота: що святкують цього дня — історія свята

Лазареву суботу названо на честь святого Лазаря. Він жив неподалік Єрусалиму, у селищі Віфанія. Говорять, що саме він був другом Христа. Якось Лазар сильно захворів і помер.

Смерть була за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії. Почувши про цю новину, Ісус почав плакати й молитися, а потім звелів забрати камінь від печери, де був похований Лазар.

Він сказав: Лазарю! Іди геть. Святий воскрес і вийшов із печери. До цього випадку Христос ще кілька разів воскресав людей: спочатку сина наїнської вдови, а потім — дванадцятирічну доньку Яіра.

Після третього воскресіння Ісуса прийняли як посланця Всевишнього. Він увійшов до Єрусалиму, як цар, за великої чисельності народу.

Саме тоді юдейські старшини й вирішили вбити Христа. Лазар після воскресіння прожив 30 років. Працював він єпископом на Кіпрі. Після смерті мощі Лазаря перенесли до Царгорода.

Лазарева субота 2026: дата свята

Щороку цей день відзначають за вісім днів до Великодня. Лазарева субота у 2025 році буде 4 квітня. Так, виходить, що Лазарева субота — це шоста субота Великого посту.

Лазарева субота: що можна робити

треба ходити до храму та молитися;

читати молитви про зцілення або звільнення від хвороб;

на вечерю їдять горохову кашу чи гречані млинці;

можна їсти лише пісні страви;

вживати алкоголь — заборонено (оскільки йде Великий піст), але іноді можна випити трохи Кагору.

Що не можна робити у Лазареву суботу

виконувати складну роботу;

займатися прибиранням;

робити весілля;

танцювати, співати, святкувати;

мати інтимну близькість;

працювати на городі;

займатися риболовлею;

вживати спиртне;

шити та вʼязати.

Прикмети на Лазареву суботу

Цього дня зі своїх нір виповзають змії та ящірки та за їхньою поведінкою спостерігають. Вони вилазять тому, що відчувають прихід весни. Якщо у цей день гадюки та інші холоднокровні масово залишають свої нори та гнізда, значить, прийшла справжня весна. Скоро стане спекотно, тож дозволяється сіяти зерно та виходити на город. Згідно з прикметами, у Лазареву суботу потрібно посіяти горох, щоб він уродився. Але можна сіяти лише горох, адже майже вся робота на городі цього дня заборонено. Щоб поліпшити матеріальне становище сім’ї, треба прочитати Отче наш, тримаючи в руках вербові гілочки.

