Что подарить маме на 8 марта: интересные идеи

8 марта уже не за горами. Большинство из нас по привычке начинают выбирать подарок для самой родной женщины — мамы. Казалось бы, человеку, которого ты знаешь с рождения, выбрать подарок очень просто.

Но на самом деле хочется, чтобы подарок был полезным и вызвал положительные эмоции и воспоминания. А это уже сделать не так просто.

К тому же накануне 8 марта все магазины переполнены мужчинами, которые ищут лучший подарок для своих родных женщин и девушек.

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И чтобы не растеряться во всем этом многообразии, мы создали для тебя подборку подарков на любой бюджет, которые смогут порадовать твою маму в Международный день женщин.

Что подарить маме на 8 марта 2023: список идей

Цветы

Почти каждая женщина любит цветы, а получить их от ребенка еще приятнее. И не обязательно дарить букет, который завянет через неделю. Можно выбрать красивые цветы в горшках, например, орхидею или гортензию, которые будут радовать глаз круглый год.

Завтрак в постель

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Утренняя приятность, которая поможет твоей маме начать праздничный день с улыбкой. Вкусный завтрак, приготовленный своими руками, и чашечка горячего кофе точно сделают это утро особенным.

Подарок, сделанный своими руками

Например, ты можешь испечь праздничный торт, пиццу или кексы. Если же у тебя руки больше лежат к поделкам — можешь изготовить открытку своими руками, связать свитер или носки, или, например, изготовить мыло ручной работы.

Книги

Если твоя мама любит читать, почему бы не порадовать ее продолжением ее любимого детектива, книгой от любимого автора или выбрать новую книгу, которую она еще не читала?

Вместе с тем, если мама любит читать, но не хочет носить тяжелые книги, можно подобрать электронную книгу. Она станет идеальной альтернативой, которую будет удобно читать по дороге на работу, дома или в дальней поездке.

Косметические средства

Крем для лица, молочко для тела, бальзам для губ или массажер для лица — все это может стать прекрасным подарком.

Поход в театр

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Вспомни, когда твоя мама в последний раз ходила в театр. Возможно, это было совсем недавно и она старается не пропускать ни одного спектакля? А если наоборот, она была в последний раз в театре много лет назад. В любом случае билеты на спектакль станут хорошим подарком для проведения времени вместе.

Декор для дома

Стильная ваза, фотоальбом, наполненный семейными фото, эстетическая статуэтка, модный светильник и еще немало разного декора можно подарить на 8 марта для мамы. Подарок, который всегда будет на виду напоминать о тебе.

Ювелирные изделия

Еще одним приятным подарком, который будет часто напоминать о тебе, может стать маленькое, но ценное украшение. Например, серьги, браслет или цепочка.

Духи

Фото: Unsplash

А если подарить маме ее любимый аромат или выбрать похожие на него духи. Если ты не знаешь, какие духи ей нравится, то можно выбрать нейтральные ароматы, которые не имеют выраженного запаха и подходят для любых случаев.

Уик-энд за городом

Подари своей маме отдых. Организуй выходные для двоих в красивом загородном комплексе, где она сможет расслабиться и незабываемо провести время.

Бытовая техника

Возможно, твоя мама давно мечтала о новом блендере, гриле, вафельнице или пылесосе. Почему бы не подарить ей на 8 марта технику, которая упростит жизнь и сэкономит немало времени?

А если нужен подарок на 8 марта, но не маме, на этот случай у нас тоже есть несколько идей. Ищи их по ссылке.

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