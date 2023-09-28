Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший роль Альбуса Дамблдора в Гарри Поттере: что о нем известно

К сожалению, возраст — неумолимая вещь, которая не останавливается. Грустно и оттого, что многие культовые люди из нашего детства и юности уже уходят в вечность, оставив после себя лишь известные работы.
Сегодня, 28 сентября 2023 года, стало известно о смерти одного из самых известных актеров современности — Майкла Гэмбона, ставшего известным в частности из-за роли в фильмах о Гарри Поттере.
Майкл Джон Гэмбон умер в возрасте 82 лет. Он был едва ли не самым известным актером современности, был уважаемым в Великобритании и имел звание Командора Ордена Британской империи с 1998 года.
О смерти Майкла Гэмбона сообщила семья актера. Об этом написал публицист Клэр Доббс от имени жены Майкла леди Гэмбон и сына Фергюса Гэмбона.
— Мы с ужасом сообщаем о потере Майкла Гэмбона. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим за ваши сообщения поддержки и любви, — говорится в сообщении.
Также известно, что скончался именитый актер в больнице, где оказался после приступа пневмонии.
Майкл Гэмбон стал известен благодаря роли в спектакле Жизнь Галилея в 1980-х годах.
Его часто приглашали на сцену Королевского национального театра.
Выдающейся работой в карьере Майкла Джона Гэмбона стала роль Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, которую он играл после смерти первого актера этой роли — Ричарда Гарриса. Так, Майкл Гэмбон сыграл Альбуса Дамблдора в Гарри Поттере с третьей по восьмую части.
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Он также снимался в следующих фильмах:
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