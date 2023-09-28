Помер актор Майкл Гембон, який зіграв роль Альбуса Дамблдора у Гаррі Поттері: що про нього відомо

На жаль, вік — невблаганна річ, яка не спиняється. Сумно й від того, що багато культових постатей наших дитинства та юності вже відходять у вічність, залишивши по собі лиш відомі роботи.

Сьогодні, 28 вересня 2023 року, стало відомо про смерть одного з найвідоміших акторів сучасності — Майкла Гембона, що став відомий зокрема через роль у фільмах про Гаррі Поттера.

Помер Майкл Гембон: що відомо

Майкл Джон Гембон помер у віці 82 років. Він був чи не найвідомішим актором сучасності, був шанованим у Великій Британії та мав звання Командора Ордену Британської імперії з 1998 року.

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Про смерть Майкла Гембона повідомила сім’я актора. Про це написав публіцист Клер Доббс від імені дружини Майкла леді Гембон і сина Фергюса Гембона.

— Ми з жахом повідомляємо про втрату сера Майкла Гембона. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей болісний час і дякуємо за ваші повідомлення підтримки та любові, — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що помер іменитий актор у лікарні, де опинився після нападу пневмонії.

Біографія Майкла Гембона

Майкл Гембон став відомим завдяки ролі у виставі Життя Галілея у 1980-х роках.

Його також часто запрошували на сцену Королівського національного театру.

Визначною роботою у кар’єрі Майкла Джона Гембона стала роль Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера, яку він грав після смерті першого актора цієї ролі — Річарда Гарріса. Так, Майкл Гембон зіграв Альбуса Дамблдора з третьої по восьму частини.

Він також знімався у таких фільмах:

Король говорить;

Госфорд-парк;

Незрівнянний містер Фокс;

Листковий пиріг;

Король злодіїв;

Детектив, що співає;

Раніше ми розповідали, як герої фільмів про Гаррі Поттера підтримують українців. Читай про це в іншому матеріалі.

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