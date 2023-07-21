Печенье, пирог и оладьи! Что приготовить из кислого молока — несколько рецептов

Теплое время часто может испортить продукты. Особенно это касается мяса, рыбы и молока. И если с мясом или рыбой уже нужно распрощаться и выбросить в мусорку, то кислое молоко выливать не спеши! Ведь блюда из кислого молока — это быстро и вкусно.
Что приготовить из кислого молока, мы рассказываем дальше.
Кислое молоко в первую очередь служит идеальной основой для выпечки: ведь тесто на кислом молоке хорошо подрастает, становится рыхлым и нежным — значит, можно не использовать дрожжи.
Также кислое молоко является сырьем для сыра.
Для приготовления рыхлых высоких оладий на кислом молоке тебе понадобится около 20 мин.
Рецепт блинов на кислом молоке довольно простой и быстрый. Что приготовить тонкие блины на простокваше тебе понадобится несколько ингредиентов.
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Простой рецепт пирога, который тебе точно понравится, ведь не требует ничего лишнего.
яйца — 2 шт.мука — 200 гкислое молоко — пол стаканасахар — 1 стаканмасло сливочное — 120 гразрыхлитель — 1 ч. лсода — 0,5 ч. лсоль — 1 щепоткаягоды или фрукты — 250 г
Часто печенье на основе кислого молока готовят из манной крупы. Однако мы уже рассказывали тебе о вреде манки, поэтому предлагаем заменить её кукурузным крахмалом.
Для приготовления творога в домашних условиях из кислого молока понадобится немного времени, две кастрюли, марля и простокваша.
Также из кислого молока можно приготовить и твердый сыр. Его рецепт мы писали в нашем другом материале.
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