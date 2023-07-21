Печенье, пирог и оладьи! Что приготовить из кислого молока — несколько рецептов

Теплое время часто может испортить продукты. Особенно это касается мяса, рыбы и молока. И если с мясом или рыбой уже нужно распрощаться и выбросить в мусорку, то кислое молоко выливать не спеши! Ведь блюда из кислого молока — это быстро и вкусно.

Что приготовить из кислого молока, мы рассказываем дальше.

Что приготовить из кислого молока

Кислое молоко в первую очередь служит идеальной основой для выпечки: ведь тесто на кислом молоке хорошо подрастает, становится рыхлым и нежным — значит, можно не использовать дрожжи.

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Также кислое молоко является сырьем для сыра.

Оладьи из кислого молока

Для приготовления рыхлых высоких оладий на кислом молоке тебе понадобится около 20 мин.

Ингредиенты:

кислое молоко — 250 мл

яйца — 1 шт.

мука — 200 г

масло — 2 ст. л

сахар — 2 ст. л

соль — 0.5 ч. л

масло — 4 ст. л

Приготовление:

Яйца и кислое молоко комнатной температуры влей в миску. Добавь сахар, соль и муку. Перемешай и оставь в теплом месте на 15 мин. Добавь к смеси масло и перемешай. На разогретую сковороду влей масло, ложкой разложи тесто. С каждой стороны жарить оладьи нужно по 2 мин. Подавать оладьи можно с джемом или вареньем.

Блины на кислом молоке

Рецепт блинов на кислом молоке довольно простой и быстрый. Что приготовить тонкие блины на простокваше тебе понадобится несколько ингредиентов.

Ингредиенты:

мука — 150 г

кислое молоко — 400 мл

сахар — 1 ч. л

соль — 0.5 ч. л

сода — щепотка

яйца — 2 шт.

масло — 4 ст. л

вода — 50 мл

Приготовление блинов на кислом молоке:

Просей муку через сито, пока там не исчезнут все комочки. Добавь в муку все сухие ингредиенты: соль, сахар, соду. Яйца комнатной температуры сбей в отдельной миске. К яйцам влей молоко и масло. Добавь яичную смесь и перемешай тесто до однородности, добавь воду и оставь в теплом месте на 15 мин. На разогретую сковороду влей масло и тесто, жарь блины с каждой стороны по 2 мин.

Пирог из кислого молока

Простой рецепт пирога, который тебе точно понравится, ведь не требует ничего лишнего.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

мука — 200 г

кислое молоко — пол стакана

сахар — 1 стакан

масло сливочное — 120 г

разрыхлитель — 1 ч. л

сода — 0,5 ч. л

соль — 1 щепотка

ягоды или фрукты — 250 г

Приготовление:

Просей муку через сито, добавь соду, разрыхлитель и соль. Отдельно разотри масло с сахаром до состояния крошки, добавляя яйца. Тогда добавь мучную смесь, влей кислое молоко. Форму для выпечки смажь маслом или застели пергаментом, а духовую печь разогрей до 180ºС. Вылей тесто в форму, разложи ягоды и поставь в духовку на 40 мин.

Печенье из кислого молока

Часто печенье на основе кислого молока готовят из манной крупы. Однако мы уже рассказывали тебе о вреде манки, поэтому предлагаем заменить её кукурузным крахмалом.

Ингредиенты:

мука — 600 г

молоко кислое — 200 мл

кукурузный крахмал — 1 стакан

сахар — 200 г

яйца — 3 шт.

сода — 1 ч. л

соль, ванилин.

Приготовление:

Смешай кислое молоко с кукурузным крахмалом и добавь соду. Отдельно взбей яйца с сахаром и солью, мягким маслом. Добавь просеянную муку и ванилин, влей смесь крахмала и молока. Вымеси тесто и оставь в теплом месте на 30 мин. Раскачай тесто, и вырежь печенье желаемой формы. Положи его на пергамент и поставь в разогретую до 190ºС духовую печь на 15 мин.

Как сделать творог из кислого молока

Для приготовления творога в домашних условиях из кислого молока понадобится немного времени, две кастрюли, марля и простокваша.

Рецепт творога в домашних условиях:

В большую кастрюлю влей воду, в нее помести другую, меньшую по размеру. В малую кастрюлю влей молоко. Поставь на средний огонь, помешивая молоко. Когда заметишь сыворотку, выливай молоко в дуршлаг, застеленный марлей, и дай сыворотке стечь. После этого поставь творог в холодильник.

Также из кислого молока можно приготовить и твердый сыр. Его рецепт мы писали в нашем другом материале.

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