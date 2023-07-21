Печиво, пиріг і оладки! Що приготувати з кислого молока — кілька рецептів

Тепла пора часто може зіпсувати продукти. Особливо це стосується м’яса, риби та молока. І якщо з м’ясом чи рибою вже треба розпрощатися та викинути у смітник, то кисле молоко виливати не поспішай! Адже страви з кислого молока — це швидко та смачно.
Що приготувати з кислого молока, ми розповідаємо далі.
Кисле молоко насамперед слугує ідеальною основою для випічки: адже тісто на кислому молоці гарно підростає, стає пухким та ніжним — отже, можна не використовувати дріжджі.
Також кисле молоко є сировиною для сиру.
На приготування пухких високих оладок на кислому молоці тобі знадобиться близько 20 хв.
Подавати оладки можна з джемом або варенням.
Рецепт млинців на кислому молоці є доволі простим та швидким. Що приготувати тонкі млинці на кислому молоці тобі знадобиться кілька інгредієнтів.
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Простий рецепт пирога, який точно тобі сподобається, адже не вимагає нічого зайвого.
Часто печиво на основі кислого молока готують із манної крупи. Однак ми вже розповідали тобі про шкоду манки, тож пропонуємо замінити її на кукурудзяний крохмаль.
Для приготування сиру в домашніх умовах з кислого молока знадобиться трохи часу, дві каструлі, марля та кисле молоко.
Також з кислого молока можна приготувати й твердий сир. Його рецепт ми писали в нашому іншому матеріалі.
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