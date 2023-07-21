Печиво, пиріг і оладки! Що приготувати з кислого молока — кілька рецептів

Тепла пора часто може зіпсувати продукти. Особливо це стосується м’яса, риби та молока. І якщо з м’ясом чи рибою вже треба розпрощатися та викинути у смітник, то кисле молоко виливати не поспішай! Адже страви з кислого молока — це швидко та смачно.

Що приготувати з кислого молока, ми розповідаємо далі.

Що приготувати з кислого молока

Кисле молоко насамперед слугує ідеальною основою для випічки: адже тісто на кислому молоці гарно підростає, стає пухким та ніжним — отже, можна не використовувати дріжджі.

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Також кисле молоко є сировиною для сиру.

Оладки з кислого молока

На приготування пухких високих оладок на кислому молоці тобі знадобиться близько 20 хв.

Інгредієнти:

кисле молоко — 250 мл

яйця — 1 шт.

борошно — 200 г

олія — 2 ст. л

цукор – 2 ст. л

сіль — 0.5 ч. л

олія — 4 ст. л

Приготування:

Яйця та кисле молоко кімнатної температури влий у миску. Додай цукор, сіль та борошно. Перемішай та залиш у теплому місці на 15 хв. Додай до суміші олію та перемішай. На розігріту сковорідку влий олію та ложкою розклади тісто. З кожного боку смажити оладки потрібно по 2 хв.

Подавати оладки можна з джемом або варенням.

Млинці на кислому молоці

Рецепт млинців на кислому молоці є доволі простим та швидким. Що приготувати тонкі млинці на кислому молоці тобі знадобиться кілька інгредієнтів.

Інгредієнти:

борошно — 150 г

кисле молоко — 400 мл

цукор — 1 ч. л

сіль — 0.5 ч. л

сода — щіпка

яйця — 2 шт.

олія — 4 ст. л

вода — 50 мл

Приготування млинців на кислому молоці:

Просій борошно через сито, доки там не зникнуть всі грудочки. Додай до борошна всі сухі інгредієнти: сіль, цукор, соду. Яйця кімнатної температури збий в окремій мисці. До яєць влий молоко та олію. Додай яєчну суміш та перемішай тісто до однорідності, додай воду та залиш у теплому місці на 15 хв. На розігріту сковорідку влий олію та тісто, смаж млинці з кожного боку по 2 хв.

Пиріг з кислого молока

Простий рецепт пирога, який точно тобі сподобається, адже не вимагає нічого зайвого.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.

борошно — 200 г

кисле молоко — пів склянки

цукор — 1 склянка

масло вершкове — 120 г

розпушувач — 1 ч. л

сода — 0,5 ч. л

сіль — 1 щіпка

ягоди або фрукти — 250 г

Приготування:

Просій борошно через сито, додай соду, розпушувач та сіль. Окремо розітри масло з цукром до стану крихти, додаючи яйця. Тоді додай борошняну суміш, влий кисле молоко. Форму для випікання змасти маслом або застели пергаментом, а духову піч розігрій до 180ºС. Вилий тісто у форму, розклади ягоди та постав у духовку на 40 хв.

Печиво з кислого молока

Часто печиво на основі кислого молока готують із манної крупи. Однак ми вже розповідали тобі про шкоду манки, тож пропонуємо замінити її на кукурудзяний крохмаль.

Інгредієнти:

борошно — 600 г

молоко кисле — 200 мл

кукурудзяний крохмаль — 1 склянка

цукор — 200 г

яйця — 3 шт.

сода — 1 ч. л

сіль, ванілін

Приготування:

Змішай кисле молоко із кукурудзяним крохмалем та додай соду. Окремо збий яйця із цукром та сіллю, м’яким маслом. Додай просіяне борошно та ванілін, влий суміш крохмалю та молока. Виміси тісто та залиш в теплому місці на 30 хв. Розкачай тісто та виріж печиво бажаної форми. Поклади ого на пергамент та постав у розігріту до 190ºС духову піч на 15 хв.

Як зробити сир з кислого молока

Для приготування сиру в домашніх умовах з кислого молока знадобиться трохи часу, дві каструлі, марля та кисле молоко.

Рецепт сиру в домашніх умовах:

У велику каструлю влий воду, в неї помісти іншу, меншу за розміром. У малу каструлю влий молоко. Постав на середній вогонь, помішуючи молоко. Коли помітиш сироватку, виливай молоко у друшляк, застелений марлею, і дай сироватці стекти. Після цього постав сир у холодильник.

Також з кислого молока можна приготувати й твердий сир. Його рецепт ми писали в нашому іншому матеріалі.

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