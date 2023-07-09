Не выбрасывай, а съешь! Фаршированные цветы цукини или тыквы от Владимира Ярославского

Цветы и огородная ботва — на компост? Ни в коем случае! Цветы цукини или тыквы можно вкусно нафаршировать. Шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский как раз поделился вкусным рецептом. Читай, как приготовить фаршированные цветы цукини или тыквы.

Фаршированные цветы цукини или тыквы — рецепт Владимира Ярославского

Владимир Ярославский рассказал, что такой изысканный рецепт открыл для себя в Италии.

Их там просто обожают. Едят фаршированными и жарят во фритюре, а еще добавляют в пиццу. Это очень вкусно и очень красиво, — пишет шеф-повар.

А запеченные цветы цукини или тыквы нужно готовить с рикоттой, шпинатом и мускатным орехом. Таким образом, из простого ингредиента, который часто выбрасывают после сбора урожая, можно приготовить кулинарный шедевр.

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Понадобится

Цветки цукини — 24-30 шт.

Сыр рикотта — 350 г

Листья шпината — 250 г

Лук — 50 г

Сливочное масло — 25 г

Мускатный орех, соль, перец — по вкусу

Молотые сухари

Тертый пармезан — по вкусу

Оливковое масло

Если ты хочешь приготовить это блюдо, но в магазине кабачки и цукини продаются без цветов, можно спросить о них на рынке. Скорее всего, их с радостью отдадут тебе бесплатно.

Приготовление

Нарежь мелко лук, обжарь его на сливочном масле. Добавь листья шпината и быстро обжарь. Добавь специи по вкусу и дай остыть. Смешай смесь с рикоттой. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного пармезана. Цветы тыквы или цукини промой и немного зачисти. Нужно убрать маленькие зеленые листики и пестики с тычинками. Пересыпь смесь в кондитерский мешок и фаршируй цветы. Кончики лепестков заверни. Разложи фаршированные цветы цукини на противень. Посыпь панировочными сухарями, пармезаном и сбрызни растительным маслом. Запекай в духовке семь минут при температуре 200°C.

Фаршировать цветы можно белым рыбным муссом, рататуем и козьим сыром, соусом из томатов или чем-нибудь другим, что тебе нравится!

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