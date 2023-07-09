Не выбрасывай, а съешь! Фаршированные цветы цукини или тыквы от Владимира Ярославского

Цветы и огородная ботва — на компост? Ни в коем случае! Цветы цукини или тыквы можно вкусно нафаршировать. Шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский как раз поделился вкусным рецептом. Читай, как приготовить фаршированные цветы цукини или тыквы.
Владимир Ярославский рассказал, что такой изысканный рецепт открыл для себя в Италии.
Их там просто обожают. Едят фаршированными и жарят во фритюре, а еще добавляют в пиццу. Это очень вкусно и очень красиво, — пишет шеф-повар.
Их там просто обожают. Едят фаршированными и жарят во фритюре, а еще добавляют в пиццу. Это очень вкусно и очень красиво, — пишет шеф-повар.
А запеченные цветы цукини или тыквы нужно готовить с рикоттой, шпинатом и мускатным орехом. Таким образом, из простого ингредиента, который часто выбрасывают после сбора урожая, можно приготовить кулинарный шедевр.
А если ты любишь экономные и нестандартные рецепты, раньше мы рассказывали, как приготовить блюда из свекольной ботвы.
Понадобится
Фото: Pexels
Если ты хочешь приготовить это блюдо, но в магазине кабачки и цукини продаются без цветов, можно спросить о них на рынке. Скорее всего, их с радостью отдадут тебе бесплатно.
Приготовление
Фаршировать цветы можно белым рыбным муссом, рататуем и козьим сыром, соусом из томатов или чем-нибудь другим, что тебе нравится!
Раньше мы рассказывали рецепт консервированных кабачков с кетчупом чили.
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