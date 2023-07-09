Не викидай, а з’їж! Фаршировані квіти цукіні чи гарбуза від Володимира Ярославського

Квіти та городне бадилля — на компост? У жодному разі! Квіти цукіні чи гарбуза можна смачно нафарширувати. Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський саме поділився смачним рецептом. Читай, як приготувати фаршировані квіти цукіні чи гарбуза.
Володимир Ярославський розповів, що такий вишуканий рецепт відкрив для себе в Італії.
Їх там просто обожнюють. Їдять фаршированими і смажать у фритюрі, а ще додають до піци. Це дуже смачно і дуже красиво, — пише шеф-кухар.
Їх там просто обожнюють. Їдять фаршированими і смажать у фритюрі, а ще додають до піци. Це дуже смачно і дуже красиво, — пише шеф-кухар.
А запечені квіти цукіні або гарбуза потрібно готувати з рикотою, шпинатом та мускатним горіхом. Таким чином з простого інгредієнту, який часто викидають після збору врожаю, можна приготувати кулінарний шедевр.
А якщо ти любиш економні та нестандартні рецепти, раніше ми розповідали, як приготувати страви з бурякового бадилля.
Знадобиться
Фото: Pexels
Якщо ти хочеш приготувати цю страву, але в магазині кабачки та цукіні продаються без квітів, можна запитати про них на ринку. Скоріш за все, їх із радістю віддадуть тобі безкоштовно.
Приготування
Фарширувати квіти можна білим рибним мусом, рататуєм та козиним сиром, соусом з томатів або будь-чим іншим, що смакує тобі!
Раніше ми розповідали про рецепт консервованих кабачків з кетчупом чилі.
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