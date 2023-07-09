Не викидай, а з’їж! Фаршировані квіти цукіні чи гарбуза від Володимира Ярославського

Квіти та городне бадилля — на компост? У жодному разі! Квіти цукіні чи гарбуза можна смачно нафарширувати. Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський саме поділився смачним рецептом. Читай, як приготувати фаршировані квіти цукіні чи гарбуза.

Фаршировані квіти цукіні або гарбуза — рецепт Володимира Ярославського

Володимир Ярославський розповів, що такий вишуканий рецепт відкрив для себе в Італії.

Їх там просто обожнюють. Їдять фаршированими і смажать у фритюрі, а ще додають до піци. Це дуже смачно і дуже красиво, — пише шеф-кухар.

А запечені квіти цукіні або гарбуза потрібно готувати з рикотою, шпинатом та мускатним горіхом. Таким чином з простого інгредієнту, який часто викидають після збору врожаю, можна приготувати кулінарний шедевр.

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Знадобиться

Квітки цукіні — 24-30 шт.

Сир рикота — 350 г

Листя шпинату — 250 г

Цибуля — 50 г

Вершкове масло — 25 г

Мускатний горіх, сіль, перець — за смаком

Мелені сухарі

Тертий пармезан — за смаком

Оливкова олія

Якщо ти хочеш приготувати цю страву, але в магазині кабачки та цукіні продаються без квітів, можна запитати про них на ринку. Скоріш за все, їх із радістю віддадуть тобі безкоштовно.

Приготування

Наріж дрібно цибулю, обсмаж її на вершковому маслі. Додай листя шпинату та швидко обсмаж. Додай спеції за смаком та дай охолонути. Змішай суміш з рикотою. Для більш насиченого смаку можна додати трохи пармезану. Квіти гарбуза чи цукіні промий та легенько зачисть. Потрібно прибрати маленькі зелені листочки та маточки з тичинками. Пересип суміш у кондитерський мішок та фаршируй квіти. Кінчики пелюсток загорни. Розклади фаршировані квіти цукіні на деко. Посип панірувальними сухарями, пармезаном та збризни олією. Запікай у духовці сім хвилин за температури 200°C.

Фарширувати квіти можна білим рибним мусом, рататуєм та козиним сиром, соусом з томатів або будь-чим іншим, що смакує тобі!

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