Грибной сезон объявляется открытым: где покупать, как готовить, чтобы не отравиться

Осень — любимая пора грибников. После обильных дождей не терпится поехать в лес, чтобы собрать как можно больше лесных вкусностей.

Но в этом году собирать грибы не очень безопасно. Многие лесополосы в Украине заминированы оккупантами. Так что такой поход может закончиться трагически.

Где тогда покупать грибы и как проверить, что они не опасны? Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько, а также поделилась вкусными рецептами.

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Прежде всего — безопасность

Когда ты собираешь, а потом готовишь грибы самостоятельно, то полностью контролируешь их качество и безопасность.

В случае со стихийными рынками ты не можешь знать, насколько они безопасны, в каких условиях росли, сколько времени транспортировались и в каких условиях, поэтому лучше их обходить.

Будь особенно осторожным(-ой) с консервированными грибами домашнего приготовления.

Туда могут положить испорченные или несъедобные виды. Если сама консервация сделана некачественно, это повлечет за собой тяжелое отравление, например, ботулотоксином.

Так что стихийный рынок — это лотерея. Возможно, повезет, а может, ты выиграешь отравление.

Чтобы полностью обезопасить себя, отдавай предпочтение магазинным культивированным, а не дикорастущим грибам.

Так ты можешь убедиться в циклах транспортировки и в том, что при сборе не пострадали природные экосистемы.

Польза грибов

Мы привыкли считать грибы не только вкусным продуктом, но и полезным, однако о некоторых их свойствах в народе несколько преувеличивают.

На самом деле грибы нейтральны — не пустые, но и не питательны.

В их основе заложен хитин, похожий на целлюлозу, лист бумаги полисахарид. Он почти не расщепляется в кишечнике, что делает грибы губкой-транзитом.

Грибы действительно богаты витаминами: селеном, фосфором, витамином D, однако усваивается лишь небольшое их количество. А вот белка и витаминов группы В, о которых любят писать, там очень мало.

Что касается лечебных свойств, в частности противовирусных, антибактериальных и противоопухолевых, то у обычных лесных и искусственных их нет.

В терапевтических целях используют цельные хорошо исследованные: шиитаке, кордицепс, рейши, чага, трутовик.

Они захватываются клетками слизистой кишечника и активно переносятся в подслизистый слой, где активируют макрофаги, что влияет на местный иммунитет.

Готовим грибы: правильная и безопасная обработка

Хотя витаминов и минералов от них ты получишь в скудном количестве, никто не отменяет факт, что грибы — это вкусно.

Главное не переусердствовать: не переготовить, не пережарить и не относиться безответственно к безопасности и качеству лесных грибов.

Мы привыкли, что тяжелее всего приходится грибникам, когда они приезжают домой и их ждет гора, которую нужно почистить. Но на самом деле обработка не требуют много времени.

С искусственно выращенными грибами вообще все просто, их можно есть даже сырыми. А вот лесные нужно правильно подготовить.

Есть несколько простых правил, о которых многие не знают:

грибы не нужно мыть, только почистить щеткой;

не надо отваривать, сразу готовь, причем не больше 7 минут;

Иначе ты рискуешь получить безвкусную резину. Если же боишься, что грибы плохие, лучше не бери их, отдавай предпочтение тем, в которых уверен(-а).

Рецепты грибов от нутрициолога

Чтобы грибы не теряли вкуса и не испортились, Анастасия Голобородько поделилась полезными и сбалансированными рецептами.

Чечевичная паста с рукколой, вялеными томатами и сырыми тонко нарезанными шампиньонами

Ингредиенты:

200 г пасты из чечевицы

150 г шампиньонов

4–6 шт. вяленых томатов

свежая руккола

копченая соль

оливковое масло

Приготовление:

Пасту из нута, чечевицы, киноа или горошка отварить на 3 минуты меньше, чем указано на упаковке. После чего заправь ее вялеными томатами, тонко нарезанными грибами, солью и рукколой. Блюдо готово.

Крем-суп из грибов, лука, чеснока и корня сельдерея с тыквенными семенами

Ингредиенты:

500 г грибов (любых)

2 сладкие луковицы

головка очищенного чеснока

250 г корня сельдерея (петрушки, пастернака)

Приготовление:

Все гениальное и полезное — просто и вкусно. Все, что тебе нужно, чтобы получить душистый супчик — запечь в духовке при 180 °C все ингредиенты, сбрызнув их предварительно оливковым маслом.

Готовь их примерно 25-30 минут, а затем сбей в блендере. Суп готов.

Веган-бургер из пшена с лесными грибами

Ингредиенты:

1 чашка воды

½ чашки пшена

щепотка семян тмина

соль

400 г лесных грибов

½ кабачка или цуккини

1 средний корень пастернака или петрушки

1 луковица

4 яйца

соль и перец

Приготовление:

Если ты веган, но очень захотел(-а) бургер, то необязательно покупать соевые котлеты. Можно приготовить грибную альтернативу.

Сначала в небольшой кастрюле вскипяти воду, всыпь туда пшено, добавь соль и семена тмина. Вари около 10 минут на среднем огне, после чего слей воду и дай пшену немного остыть.

Пока пшено отдыхает, натри грибы, цукини, морковь и лук и смешай это с пшеном. Туда же добавь яйца, соль, перец и рубленую зелень. Если смесь будет получаться слишком жидкой, слей лишнюю жидкость и приступай к приготовлению.

Жарить грибную котлету нужно по несколько минут с каждой стороны в хорошо разогретой сковороде на оливковом масле. Для бургера выбирай свежий багет или ржаную булочку.

Сейчас есть большое разнообразие полезных блюд для веганов. Анастасия Голобородько рассказала, как составить рацион веганам, которые только начинают свой переход.

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