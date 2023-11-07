Утонченный деликатес, требующий специальных условий. Как хранить хамон — советы

Если тебе удалось привезти из-за границы или приобрести в Украине вкусный и качественный хамон, следует позаботиться о его правильном хранении. Неправильные условия хранения могут повлиять на вкус и срок годности продукта. Читай в нашем материале, как хранить хамон.

Как хранить хамон: советы правильного хранения

Хамон на подставке лучше всего хранить при прохладной температуре, подальше от солнечного света. Место должно быть сухим, слишком высокая влага испортит мясо. Хранить хамон можно в подвешенном состоянии или на подставке.

Если ты его уже разрезал(-а), место среза нужно смазать оливковым маслом или накрыть хлопчатобумажной тканью. Это убережет хамон от высыхания. Хамон, который начали употреблять в пищу, будет пригоден в течение 3-5 месяцев.

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Сыровяленую свинину нельзя хранить при температуре ниже 0ºC. Потому заморозить мясо не получится. Оптимальная температура хранения 5-20 ºC. Если у тебя уже работает отопление, следует перенести хамон на балкон, но так, чтобы не попадало солнце.

Также нежелательны резкие перепады температуры. Учитывай это, когда будешь выбирать место для хранения мяса. Уже нарезанные кусочки хамона можно хранить в пергаментной бумаге в холодильнике.

Если хамон покрылся плесенью на ножке — ее можно срезать, то же касается и пожелтевших кусочков сала. Плесень может появиться из-за контакта хамона с воздухом.

Если ты хочешь перевезти хамон в другое место, завернуть его можно в пищевую пленку. Но хамон не может быть обернут в пленку более суток. Для более длительной транспортировки лучше выбрать хлопчатобумажную ткань. В пластике хранить хамон нельзя.

После транспортировки хамон можно смазать оливковым маслом, чтобы он не терял вкусовых свойств. Важно не размещать ножку хамона рядом с другими продуктами, имеющими резкие запахи, например с ферментированными сырами. Потому как мясо может впитать этот аромат.

Раньше мы рассказывали, как правильно хранить картошку в квартире.

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