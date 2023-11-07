Витончений делікатес, що потребує спеціальних умов. Як зберігати хамон — поради

Якщо тобі вдалося привезти з-за кордону або придбати в Україні смачний та якісний хамон, слід подбати про його правильне зберігання. Адже неправильні умови зберігання можуть вплинути на смак та термін придатності продукту. Читай у нашому матеріалі, як зберігати хамон.

Як зберігати хамон: поради правильного зберігання

Хамон на підставці найкраще зберігати за прохолодної температури, подалі від сонячного світла. Місце має бути сухим, занадто висока волога зіпсує м’ясо. Зберігати хамон можна у підвішеному стані або на підставці.

Якщо ти вже його розрізав(-ла), місце зрізу потрібно змастити оливковою олією або накрити бавовняною тканиною. Це вбереже хамон від висихання. Хамон, який почали споживати, буде придатним протягом 3-5 місяців.

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Сиров’ялену свинину не можна зберігати за температури нижчу за 0ºC. Тому заморозити м’ясо не вийде. Оптимальна температура зберігання 5-20ºC. Якщо в тебе вже працює опалення, варто перенести хамон на балкон, але так, аби не потрапляло сонце.

Також небажані різкі перепади температури. Зважай на це, коли вибиратимеш місце для зберігання м’яса. Уже нарізані шматочки хамону можна зберігати в пергаментному папері в холодильнику.

Якщо хамон вкрився пліснявою на ніжці — її можна зрізати, те ж стосується і шматочків сала, що пожовтіли. Пліснява може з’явитися через контакт хамону з повітрям.

Якщо ти хочеш перевезти хамон в інше місце, загорнути його можна у харчову плівку. Але хамон не може бути обгорнутим у плівку більш як добу. Для більш тривалого транспортування краще вибрати бавовняну тканину. У пластику зберігати хамон не можна.

Після транспортування хамон можна змастити оливковою олією, аби він не втрачав смакові властивості. Важливо не розміщувати ніжку хамону поруч з іншими продуктами, що мають різкі запахи, наприклад, з ферментованими сирами. Адже м’ясо може увібрати цей аромат.

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