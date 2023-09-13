Для идеальных булочек и рулетов. Как подготовить мак для выпечки

Основой вкусных маковых рулетов и булочек является маковая начинка. Если ее сделать правильно, она не будет сухой и сделает вкус булочек невероятным.

Мы расскажем, как подготовить мак для выпечки. Есть разные способы, где надо варить мак в молоке или в воде. Но также есть и такие, что занимают меньше времени. Мы расскажем про оба варианта.

Как приготовить маковую начинку на молоке

Ингредиенты:

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мак — 200 г

сахар — 200 г

молоко — 350 г

ванильный сахар

сливочное масло — 50 г

Приготовление маковой начинки на молоке

Сначала мак надо промыть. Залить его водой и подождать, пока зерна осядут на дно. Потом воду слить, а мак поместить в сито и снова промыть водой.

Далее зерна мака залить кипятком на 10-15 минут, это делается для того, чтобы начинка была мягче.

Слить воду и переложить мак в кастрюлю, варить в молоке или воде на слабом огне. Так зерна впитают необходимое количество влаги и начинка будет очень мягкой.

Затем мак процедить и взбить блендером. Добавить сахар, масло очень хорошо вымешать начинку.

Как подготовить мак для выпечки без варки

Ингредиенты:

200 г сухого мака

1 стакан сахара

вода для приготовления (около 500 мл)

Приготовление маковой начинки без варки

Сухой мак залить большим количеством кипятка, чтобы вода покрывала зерна на 3-4 см. Подождать 30-40 минут и слить воду.

Процедить мак и взбить мак блендером. Если нет блендера можно размять зерна в ступке или пропустить через мясорубку. Добавить к маку сахар и все хорошо перемешать.

С маком можно приготовить разную выпечку. Ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком и орехами.

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