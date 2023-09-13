Для идеальных булочек и рулетов. Как подготовить мак для выпечки

Основой вкусных маковых рулетов и булочек является маковая начинка. Если ее сделать правильно, она не будет сухой и сделает вкус булочек невероятным.
Мы расскажем, как подготовить мак для выпечки. Есть разные способы, где надо варить мак в молоке или в воде. Но также есть и такие, что занимают меньше времени. Мы расскажем про оба варианта.
Ингредиенты:
Сначала мак надо промыть. Залить его водой и подождать, пока зерна осядут на дно. Потом воду слить, а мак поместить в сито и снова промыть водой.
Далее зерна мака залить кипятком на 10-15 минут, это делается для того, чтобы начинка была мягче.
Слить воду и переложить мак в кастрюлю, варить в молоке или воде на слабом огне. Так зерна впитают необходимое количество влаги и начинка будет очень мягкой.
Слить воду и переложить мак в кастрюлю, варить в молоке или воде на слабом огне. Так зерна впитают необходимое количество влаги и начинка будет очень мягкой.
Затем мак процедить и взбить блендером. Добавить сахар, масло очень хорошо вымешать начинку.
Сухой мак залить большим количеством кипятка, чтобы вода покрывала зерна на 3-4 см. Подождать 30-40 минут и слить воду.
Процедить мак и взбить мак блендером. Если нет блендера можно размять зерна в ступке или пропустить через мясорубку. Добавить к маку сахар и все хорошо перемешать.
С маком можно приготовить разную выпечку. Ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком и орехами.
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