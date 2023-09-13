Для ідеальних булочок та рулетів. Як підготувати мак для випічки

Основою смачних макових рулетів та булочок є макова начинка. Якщо її зробити правильною, вона не буде сухою і зробить смак булочок неймовірним.

Ми розповімо, як приготувати мак для випічки. Є різні способи, де треба варити мак у молоці чи воді. Але так само є такі, що займають менше часу. Ми розповімо про обидва варіанти.

Як приготувати макову начинку на молоці

Інгредієнти:

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мак — 200 г

цукор — 200 г

молоко — 350 г

ванільний цукор

вершкове масло — 50 г

Приготування макової начинки на молоці

Спочатку мак треба промити. Залити його водою та почекати, поки зерна впадуть на дно. Потім злити воду, а мак помістити в сито і знову промити водою.

Далі зерна маку залити окропом на 10-15 хвилин, це робиться для того, щоб начинка була м’якшою.

Злити воду і перекласти мак у каструлю, варити у молоці чи воді на слабкому вогні. Так зерна вберуть необхідну кількість вологи й начинка буде дуже м’якою.

Потім мак процідити та збити блендером. Додати цукор, масло та дуже добре вимішати начинку.

Як підготувати мак для випічки без варіння

Інгредієнти:

200 г сухого маку

1 склянка цукру

вода для приготування (близько 500 мл)

Приготування макової начинки без варіння

Сухий мак залити великою кількістю окропу, щоб вода покривала зерна на 3-4 см. Зачекати 30-40 хвилин і злити воду.

Процідити мак та збити мак блендером. Якщо немає блендера, можна розім’яти зерна у ступці або пропустити через м’ясорубку. Додати до маку цукор і добре перемішати.

З маком можна приготувати різну випічку. Раніше ми розповідали, як приготувати пісні булочки з маком та горіхами.

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