Не отказывайся, а обрати внимание на начинку! Как выбрать и приготовить полезную пиццу — советы диетолога

Пицца — популярное итальянское блюдо, которое с течением времени стало любимым фастфудом во многих странах мира. В то же время, есть ее могут не все: дело в большом количестве калорий, которые содержат тесто для основы и сырная начинка.

Можно ли сделать пиццу полезной? Диетолог Гарриет Лидгард заверила, что отказываться от блюда, которое ты любишь, не стоит.

Почему не стоит ограничивать свое питание насильно?

Диетолог советует не ограничивать свой рацион жесткими методами, если ты раньше очень любил эти продукты.

Сейчас также смотрят

— Такое поведение может привести к еще большему желанию употреблять запрещенное. А потому могут начаться так называемые срывы, переедание и нарушения пищевого поведения.

Поэтому врач советует: лучше обратить внимание на составляющие пиццы и позволять себе лакомиться такими блюдами тогда, когда этого требует организм. Таким образом, ты будешь держать в балансе внешний вид и свой внутренний мир.

Как выбрать полезную пиццу?

Для начала следует обратить внимание на основу пиццы. Корж для полезной пиццы должен быть приготовлен из цельнозерновой, а не белой муки.

— Таким образом ты будешь дольше чувствовать себя сытым/сытой — объясняет диетолог Гарриет Лидгард.

Также следует обратить внимание на толщину теста: тонкий корж будет менее калорийным, чем толстая пицца.

Идеальный вариант — безглютеновые коржи. Такие основы для пиццы необходимы людям, болеющим целиакией, но и другим безглютеновая мука пойдет на пользу.

Начинка — это та часть пиццы, где содержится больше калорий. Например, чтобы уменьшить их количество, можно выбрать нежирный сыр фета, козьий или моцареллу. Также обрати внимание на рикоту и пармезан.

Диетолог также советует отдавать предпочтение постному мясу, креветкам и другим морепродуктам в начинке.

В качестве дополнительной начинки можно выбрать овощи гриль или печеные овощи.

— Приготовленные на гриле овощи содержат меньше насыщенных жиров и могут обеспечить тебя полезными для сердца питательными веществами, такими как клетчатка, витамины и минералы, — объяснила Гарриет.

Как приготовить полезную пиццу

Врач говорит: лучше всего готовить пиццу самостоятельно. Тогда в блюдо войдут только любимые, а главное — разрешенные и полезные продукты.

— Клади меньше сыра, предпочитай овощные начинки и используй томатную пасту вместо кетчупа, — советует Гарриет.

Кстати, раньше мы писали тебе рецепт полезной пиццы, способной устранить отеки и улучшить обмен веществ! Как готовить такое блюдо — читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!