Не відмовляйся, а зверни увагу на начинку! Як обрати та приготувати корисну піцу — поради дієтологині

Піца — популярна італійська страва, яка з плином часу стала улюбленим фастфудом у багатьох країнах світу. Водночас їсти її можуть не всі: справа у великій кількості калорій, які містить в собі тісто для коржа та сирна начинка.

Чи можна зробити піцу корисною? Дієтологиня Гаррієт Лідгард запевнила, що відмовлятися від страви, яку ти любиш — не варто.

Чому не варто обмежувати своє харчування силоміць?

Дієтологиня радить не обмежувати свій раціон жорсткими методами, якщо ти раніше дуже любив/любила ці продукти.

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— Така поведінка може призвести до ще більшого бажання вживати “заборонене”. А через це можуть початися так звані зриви, переїдання та порушення харчової поведінки.

Тому лікарка радить: краще звернути увагу на складники піци та дозволяти собі ласувати такими стравами тоді, коли цього вимагає організм. Таким чином ти триматимеш у балансі зовнішній вигляд та свій внутрішній світ.

Як обрати корисну піцу?

Для початку варто звернути увагу на основу піци. Корж для корисної піци має бути приготовлений з цілозернового, а не білого борошна.

— Таким чином ти довше почуватимешся ситим/ситою — пояснює дієтологиня Гаррієт Лідгард.

Також варто звернути увагу на товщину тіста: тонкий корж буде менш калорійним, ніж товста піца.

Ідеальний варіант — безглютенові коржі. Такі основи для піци необхідні людям, що хворіють на целіакію, але й іншим безглютенове борошно піде на користь.

Начинка — це та частина піци, де міститься найбільше калорій. Наприклад, щоб зменшити їхню кількість, можна обрати нежирний сир фета, козячий чи моцарелу. Також зверни увагу на рикоту та пармезан.

Дієтологиня також радить надавати перевагу пісному м’ясу, креветкам та іншим морепродуктам у начинці.

Як додаткову начинку можеш обрати овочі гриль або печені овочі.

— Приготовлені на грилі овочі містять менше насичених жирів і можуть забезпечити тебе корисними для серця поживними речовинами, такими, як клітковина, вітаміни та мінерали, — пояснила Гаррієт.

Як приготувати корисну піцу

Лікарка каже: краще за все готувати піцу самостійно. Тоді до страви увійдуть лише улюблені, а головне — дозволені та корисні продукти.

— Клади менше сиру, надавай перевагу овочевим начинкам та використовуй томатну пасту замість кетчупу, — радить Гаррієт.

До речі, раніше ми писали тобі рецепт корисної піци, яка здатна усунути набряки та покращити обмін речовин! Як готувати таку страву — читай у нашому матеріалі.

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