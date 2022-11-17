Очень просто, вкусно и полезно! Различные варианты ужина от нутрициолога

Нужно следить за своим питанием, чтобы поддерживать здоровье в норме. От продуктов, которые мы употребляем, зависит наше самочувствие, уровень сахара в крови и т.д.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала об общих рекомендациях по здоровому питанию, а также поделилась вариантами разнообразного ужина.

По ее словам, формула, которая устроит нутрициолога в рационе, выглядит следующим образом:⠀

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рыба + овощи (растущие над землей);

яйца + овощи и зелень;

овощи + жиры (тушеные, печеные, свежие, гриль+семена, оливки, орехи, масло);

если человек занимается спортом или переживает стресс, ему нужно добавлять корнеплоды (свеклу, батат, корни сельдерея, петрушки) либо немного цельных каш (гречку, пшено, нешлифованный рис) или бобовых (чечевицы, паста из нута);

два-три раза в неделю нужно делать ужины из растительной пищи — это полезно для ЖКТ.

Варианты полезного ужина от Анастасии Голобородько

Можно приготовить карпатскую форель, добавляя пюре из моркови и пряности. Три вида зелени, смешанных с киноа и семенами, можно добавить авокадо.

Попробуй приготовить запеченный в горчице сибас. К нему хорошо подойдет тушеная красная капуста или томленые помидоры с баклажанами, оливками, орегано и укропом.

Хорошим ужином станет салат из запеченного заранее картофеля на кожуре, квашеной капусты, чеснока, дижонской горчицы, оливок. Также по желанию можно добавить яйцо.

Этот рецепт состоит из отварной цветной капусты (2 мин) в яйце. Его нужно взбить, добавляя соль, сухой укроп. Затем капусту обмакнуть в яйцо и поджарить.

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Может быть, ты захочешь приготовить следующий рецепт. Голец (минтай или щепа) запеченный под слоем кунжута и зелени. Ешь с хлебцем и квашеными огурцами.

Попробуй такое необычное сочетание. Большой микс листьев салата вместе со свежей свеклой, грейпфрутом. Отдельно приготовь тунец в рассоле, заправленный уксусом, сладким луком и перцем.



Анастасия Голобородько рассказывает о еще одном варианте ужина. Два кусочка тунца смазать пастой из чеснока и имбиря. Жарить его в кокосовом масле (тунец можно заменить на куриную печень и сливочное масло). Добавить свежие овощи, зелень и пророщенный маш (ростки).



Этот вариант очень простой. Пасту из киноа и горошка посыпать солью, чесноком и оливковым маслом. Есть с зеленью и овощами.



Попробуй приготовить винегрет из разных видов корнеплодов. Можно добавить сельдь или соленую скумбрию.



Еще один ужин, который советует нутрициолог — тушеная красная капуста с кумином и паприкой. Можно есть вместе с отварными яйцами и хлебцами.

Также свой рацион следует подстраивать под продукты, которые есть в наличии. Ранее мы рассказывали о сезонных продуктах ноября.

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