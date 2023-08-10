Быстро, просто, по-современному! Как стерилизовать банки в микроволновке

Лето и начало осени — время заготовки продуктов на зиму. И поскольку процесс этот — долгий и утомительный, пригодится несколько подсказок, которые ускорят заготовку.

Частый вопрос — можно ли стерилизовать банки на заготовку быстрее и не в духовой печи?

Как быстро и правильно простерилизовать банки в микроволновке, рассказываем тебе дальше.

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Как стерилизовать банки в микроволновке

Стерилизация в микроволновке — это современный способ быстро и легко подготовить банки к заготовке продуктов. А главное — стерилизация в микроволновке не повышает температуру на кухне, как это бывает от работы духовой печи.

Стерилизация банок в микроволновке очень проста.

В чистую банку (если небольшого размера можно сразу несколько) налей два сантиметра воды. Ставь в микроволновку и в течение двух или трех минут стерилизуй банки при мощности 700-800 Вт. За это время вода в банках закипает и происходит стерилизация паром.

Большие трехлитровые банки следует стерилизовать три минуты.

Какие ещё существуют способы стерилизации банок, можешь узнать из нашего другого материала.

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