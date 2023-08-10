Їжа та рецепти

Швидко, просто, по-сучасному! Як стерилізувати банки у мікрохвильовці

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 16:15
Як стерилізувати банки в мікрохвильовій печі
Фото: Pexels

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