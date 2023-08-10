Швидко, просто, по-сучасному! Як стерилізувати банки у мікрохвильовці

Літо та початок осені — час заготівлі продуктів на зиму. І оскільки процес цей — довгий та втомливий, в пригоді стане кілька підказок, які пришвидшать заготівлю.
Найчастіше запитання — чи можна стерилізувати банки на заготівлю швидше і не в духовій печі?
Як швидко та правильно простерилізувати банки в мікрохвильовій печі, розповідаємо тобі далі.
Стерилізація в мікрохвильовці — це сучасний спосіб швидко та легко підготувати банки до заготівлі продуктів. А головне — стерилізація в мікрохвильовці не підвищує температуру на кухні, як це буває від роботи духової печі.
Стерилізація банок в мікрохвильовій печі є дуже простою.
Великі трилітрові банки варто стерилізувати три хвилини.
Які ще існують способи стерилізації банок, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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