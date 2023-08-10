Швидко, просто, по-сучасному! Як стерилізувати банки у мікрохвильовці

Літо та початок осені — час заготівлі продуктів на зиму. І оскільки процес цей — довгий та втомливий, в пригоді стане кілька підказок, які пришвидшать заготівлю.

Найчастіше запитання — чи можна стерилізувати банки на заготівлю швидше і не в духовій печі?

Як швидко та правильно простерилізувати банки в мікрохвильовій печі, розповідаємо тобі далі.

Зараз також дивляться

Як стерилізувати банки в мікрохвильовій печі

Стерилізація в мікрохвильовці — це сучасний спосіб швидко та легко підготувати банки до заготівлі продуктів. А головне — стерилізація в мікрохвильовці не підвищує температуру на кухні, як це буває від роботи духової печі.

Стерилізація банок в мікрохвильовій печі є дуже простою.

У чисту банку (якщо невеликого розміру — можна одразу кілька) налий два сантиметри води. Став у мікрохвильову піч і протягом двох або трьох хвилин стерилізуй банки при потужності 700-800 Вт. За цей час вода в банках закипає і відбувається стерилізація парою.

Великі трилітрові банки варто стерилізувати три хвилини.

Які ще існують способи стерилізації банок, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.