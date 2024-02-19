Как варить какао: чтобы уютный напиток украшал холодные вечера

Какао — один из популярных горячих напитков. Его обожают как дети, так и взрослые. Многим нравится добавлять в него маршмеллоу, корицу или посыпать шоколадом.

Какао можно приготовить быстро и по-ленивому — сразу в чашке. Но можно сварить его на молоке, тогда вкус напитка станет еще лучше.

Мы расскажем, как варить какао на молоке. Узнай, что для этого нужно в материале.

Відеоверсія матеріалу: Відтепер ти можеш переглядати короткі відеоверсії матеріалів, які ми створили за допомогою штучного інтелекту

Как варить какао

Ингредиенты для приготовления какао на 500 мл:

какао-порошок — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

молоко — 500 мл

Приготовление какао на молоке

В первую очередь в отдельную чашку нужно насыпать какао-порошок и сахар и хорошо перемешать. В кастрюле подогреть молоко, но не доводить до кипения. Добавить в чашку немного молока и перемешать смесь, чтобы не было комочков.

Если какао сразу высыпать в кастрюлю с молоком, оно может взяться комочками, которые трудно будет потом измельчить.

Затем смесь какао и сахара влить в кастрюлю с теплым молоком. Постоянно перемешивать до тех пор, пока не появится молочная пенка. Это может занять 7-10 минут.

После приготовления какао следует разлить по чашкам и подавать к столу. Можно украсить разными элементами по собственному желанию.

Какие специи добавить в какао

Сок лимона

Лимон к какао? Это может удивить, но к готовому какао можно добавить всего несколько капель сока лимона, тогда вкус станет оригинальным и необычным.

Ваниль и корица

Это, наверное, классика того, что можно добавлять в какао. Традиционно люди добавляют перемолотую корицу и ваниль, но лучше добавлять палочки корицы и стручки ванили.

Соль

Соль — еще одна вещь, которая может удивить в этом напитке, но щепотку соли всегда добавляют даже в сладкую выпечку и десерты. Она усиливает вкус.

Перец чили

Любители остренького могут добавить в какао перец чили. Тогда его вкус станет пикантным. Перец натереть на мелкой терке и добавить на этапе смешивания какао-порошка с сахаром. Но перца нужно совсем немного.

Если ты любишь украшать свой напиток маленькими зефирками, тогда держи рецепт маршмеллоу для какао.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.