Как варить какао: чтобы уютный напиток украшал холодные вечера

Какао — один из популярных горячих напитков. Его обожают как дети, так и взрослые. Многим нравится добавлять в него маршмеллоу, корицу или посыпать шоколадом.
Какао можно приготовить быстро и по-ленивому — сразу в чашке. Но можно сварить его на молоке, тогда вкус напитка станет еще лучше.
Мы расскажем, как варить какао на молоке. Узнай, что для этого нужно в материале.
Ингредиенты для приготовления какао на 500 мл:
В первую очередь в отдельную чашку нужно насыпать какао-порошок и сахар и хорошо перемешать. В кастрюле подогреть молоко, но не доводить до кипения. Добавить в чашку немного молока и перемешать смесь, чтобы не было комочков.
Если какао сразу высыпать в кастрюлю с молоком, оно может взяться комочками, которые трудно будет потом измельчить.
Если какао сразу высыпать в кастрюлю с молоком, оно может взяться комочками, которые трудно будет потом измельчить.
Затем смесь какао и сахара влить в кастрюлю с теплым молоком. Постоянно перемешивать до тех пор, пока не появится молочная пенка. Это может занять 7-10 минут.
После приготовления какао следует разлить по чашкам и подавать к столу. Можно украсить разными элементами по собственному желанию.
Лимон к какао? Это может удивить, но к готовому какао можно добавить всего несколько капель сока лимона, тогда вкус станет оригинальным и необычным.
Это, наверное, классика того, что можно добавлять в какао. Традиционно люди добавляют перемолотую корицу и ваниль, но лучше добавлять палочки корицы и стручки ванили.
Соль — еще одна вещь, которая может удивить в этом напитке, но щепотку соли всегда добавляют даже в сладкую выпечку и десерты. Она усиливает вкус.
Любители остренького могут добавить в какао перец чили. Тогда его вкус станет пикантным. Перец натереть на мелкой терке и добавить на этапе смешивания какао-порошка с сахаром. Но перца нужно совсем немного.
Если ты любишь украшать свой напиток маленькими зефирками, тогда держи рецепт маршмеллоу для какао.
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